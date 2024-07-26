Не гірші, але дешевші за Michelin і Bridgestone: 3 якісні аналоги європейської гуми

Деякі виробники пропонують якість, порівнянну з відомими марками

Власники автомобілів часто шукають якісні та доступні шини, але бояться нарватися на підробку. Китайські виробники пропонують рішення, які за своїми характеристиками не поступаються світовим лідерам, таким як Goodyear, Bridgestone та Hankook.

У цій статті ми розглянемо найпопулярніші аналоги від менш відомих брендів. Вони завоювали довіру автолюбителів завдяки своїй витривалості, керованості та доступній ціні.

Аналог Goodyear: Goodride

Шини Goodride мають попит у власників седанів середнього класу. Ці китайські шини демонструють високі показники витривалості, керованості та зчеплення з дорожнім покриттям. Вони забезпечують м’якість ходу та низький рівень шуму, при цьому їхня ціна значно нижча, ніж у американського прототипу. Співзвучність назви також сприяє асоціації із відомим брендом. Вартість варіюється в залежності від моделі та стартує з 1300 грн.

Аналог Bridgestone: Maxxis

Для власників позашляховиків, які надають перевагу шинам Bridgestone, але не готові платити високу ціну, відмінним вибором стануть китайські шини Maxxis. Вони чудово справляються з бездоріжжям, забезпечуючи відмінну прохідність. Малюнок протектора багатьох моделей Maxxis повторює контури шин Bridgestone, наприклад Maxxis AT-771 є точною копією Bridgestone Dueler A/T D694. Шини Maxxis також славляться хорошим зчепленням на мокрій дорозі та низьким рівнем шуму, а покупці відзначають їхню легкість балансування. Maxxis AT-771 коштує від 4200 грн.

Аналог Hankook: Triangle

Triangle – найбільший виробник шин у Китаї, який гарантує високу якість своєї продукції завдяки налагодженому виробничому процесу. Величезний асортимент типорозмірів та непогані характеристики дозволяють назвати шини Triangle аналогом Hankook. Ці шини славляться хорошою зносостійкістю і керованістю на сухому покритті, при цьому вони значно дешевші за своїх іменитих конкурентів. Придбати їх також можна, починаючи з 1200 грн.

Раніше "Телеграф" писав, як вибрати шини "другої лінії" замість Michelin та Continental. Це шини також входять до однієї групи з лідерами ринку.