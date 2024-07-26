Донецкая СБУ хочет приобрести 2 внедорожника по завышенным на полмиллиона ценам

Стремление СБУ обновить свой автопарк современными авто выглядит достаточно противоречивым

Странные и необоснованные тендеры становятся предметом обсуждения среди общественности, экспертов и медиа. Подобные случаи происходят в разных сферах государственных закупок, от образовательных учреждений до коммунальных предприятий и даже горсоветов.

На этот раз управление Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях объявило тендер на приобретение двух специализированных автомобилей. Общая стоимость закупки, по данным сайта "Закупівлі Про", составляет 3 750 500,00 гривен с НДС.

Интересно, что у официального дилера эти авто только с конвейера и в ULTIMATE комплектации стоят 1 600 000 грн. Следовательно, СБУ переплатит за свои Mitsubishi как минимум полмиллиона бюджетных средств. Также несколько странными выглядят требования к гарантии, ведь даже производитель предлагает всего три года.

Что это за авто

По информации по тендерной документации, СБУ планирует приобрести два специализированных автомобиля на базе Mitsubishi L200 или эквивалентного авто. Эти транспортные средства должны соответствовать ряду специфических требований: автомобили должны быть не старше 2024 выпуска, с дизельным двигателем объемом не менее 2442 куб.см и мощностью не менее 181 л.с. Цвет кузова – серый металлик, коробка передач – шестиступенчатый "автомат".

Кроме стандартной комплектации, автомобили должны быть оснащены дополнительным оборудованием, в частности, проблесковыми маячками в радиаторной решетке и сигнально-громкоговорящим устройством мощностью 150 Вт. А также фаркопф с проводкой и кунгом грузового отсека, защитой двигателя, КПП, раздаточной коробки и топливного бака. На автомобили требуют гарантию 5 лет или 100 000 км пробега, из которых первые 2 года без ограничения пробега, однако с ежегодным техобслуживанием.

Ранее "Телеграф" писал о тендере почти на 2 миллиарда на содержание дорог. И это для области, где идут боевые действия.