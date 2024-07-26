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Донецька СБУ хоче придбати 2 позашляховики за завищеними на пів мільйона цінами

Автор
Катерина Шполянська Катерина Шполянська
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Ілюстративне фото
Ілюстративне фото. Фото Колаж "Телеграфу"

Прагнення СБУ оновити свій автопарк сучасними авто виглядає досить суперечливим

Дивні та необґрунтовані тендери часто стають предметом обговорення серед громадськості, експертів та медіа. Подібні випадки стаються в різних сферах державних закупівель, від освітніх закладів до комунальних підприємств, та навіть міськрад.

На цей раз управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях оголосило тендер на придбання двох спеціалізованих автомобілів. Загальна вартість закупівлі, за даними сайту Закупівлі Про становить 3 750 500,00 гривень з ПДВ.

Цікаво, що в офіційного дилера ці авто щойно з конвеєра та в ULTIMATE комплектації коштують 1 600 000 грн. Отже, СБУ переплатить за свої Mitsubishi щонайменше півмільйона бюджетних коштів. Також трохи дивними виглядають вимоги до гарантії, адже навіть виробник пропонує лише 3 роки.

Що це за авто

За інформацією з тендерної документації, СБУ планує придбати два спеціалізованих автомобілі на базі Mitsubishi L200 або еквівалентного авто. Ці транспортні засоби мають відповідати ряду специфічних вимог: автомобілі мають бути не старші 2024 року випуску, з дизельним двигуном об'ємом не менше 2442 куб.см та потужністю не менше 181 к.с. Колір кузова – сірий металік, коробка передач – шестиступінчатий "автомат".

Окрім стандартної комплектації, автомобілі повинні бути оснащені додатковим обладнанням, зокрема, проблисковими маячками у решітці радіатора та сигнально-гучномовним пристроєм потужністю 150 Вт. А також фаркопфом з проводкою та кунгом вантажного відсіку, захистом двигуна, КПП, роздавальної коробки та паливного бака. На автомобілі вимагають гарантію 5 років або 100 000 км пробігу, з яких перші 2 роки — без обмеження пробігу, проте з щорічним техобслуговуванням.

Раніше "Телеграф" писав про тендер на майже 2 мільярди на утримання доріг. І це для області, в якій йдуть бойові дії.

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