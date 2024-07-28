Думают, что можно: когда водители нарушают правила обгона на дорогах с трамвайным движением

Как правильно действовать, когда хотите обогнать автомобиль, а рядом трамвайные пути

Каждый день на дорогах Украины возникают ситуации, требующие от водителей глубокого знания ПДД. В ситуациях, когда вы сомневаетесь в правильности своего маневра, всегда лучше воздержаться от рискованных действий и соблюдать общие правила движения.

Канал "За! Правилами" предлагает рассмотреть одну из таких ситуаций, которая часто встречается в городских условиях. Задача – выяснить, разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить задуманный маневр, и какие правила регулируют подобные ситуации.

Описание ситуации

Представьте себе дорогу с тремя автомобилями: красным, синим и желтым. Красный и синий автомобили двигаются прямо в попутном направлении. Водитель желтого автомобиля намерен их опередить, включив левый указатель поворота. Его план — выполнить маневр опережения по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью.

Варианты ответа

Перед нами стоит вопрос: разрешено ли водителю желтого автомобиля выполнить этот манёвр? Рассмотрим возможные варианты:

Разрешается. Разрешается только при отсутствии трамвая. Разрешается предварительно подав звуковой сигнал. Разрешается при соблюдении условий, указанных в ответах 2 и 3. Запрещается.

Что говорят правила

Для решения этой ситуации обратимся к Правилам дорожного движения Украины. Согласно пункту 11.8 движение по трамвайному пути попутного направления, расположенному на одном уровне с проезжей частью, разрешается при следующих условиях:

когда это не запрещено дорожными знаками или разметкой;

при опережении или объезде, когда ширины проезжей части недостаточно.

Анализ ситуации

В нашем случае ключевым фактором является ширина проезжей части. Из описания ситуации мы можем сделать вывод, что ширины проезжей части достаточно для опережения транспортного средства. Это означает, что водитель синего автомобиля должен свернуть вправо и позволить водителю желтого автомобиля выполнить обгон по основной проезжей части. Выполнять манёвр по трамвайному пути, как изображено на рисунке, в данной ситуации запрещено.

Итак, правильный ответ на задание — вариант 5: запрещается. Важно помнить, что правила дорожного движения созданы для защиты всех участников дорожного движения.

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