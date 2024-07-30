Где ваш щуп: почему водители больше не могут "потрогать" масло

Привычный масляный щуп, верный помощник водителей, уходит в прошлое

Еще недавно проверка уровня масла была простой задачей. Достаточно было открыть капот, вытащить щуп, протереть его и снова погрузить в двигатель.

Взглянув на метки, вы сразу понимали, все ли в порядке. Однако сегодня все больше автомобилей лишаются этой простой детали.

Почему автопроизводители отказываются от щупа для проверки масла

Вместо щупа на приборной панели появляется электронный индикатор уровня масла. Этот тренд, начавшийся с премиальных марок вроде BMW и Mercedes, теперь охватывает даже производителей бюджетных моделей и пикапов.

На первый взгляд, такое решение кажется нелогичным. Зачем менять дешевый и надежный щуп на сложную электронику? Тем более в эпоху, когда цены на автомобили растут из-за ужесточения стандартов. Однако у производителей есть свои причины.

Главная из них – недоверие к водителям. Автопроизводители больше не хотят, чтобы клиенты заглядывали под капот, – объясняют эксперты. Действительно, многие современные водители не привыкли самостоятельно проверять уровень масла. К тому же, при использовании щупа есть риск испачкаться, что многим не нравится.

А цифровой датчик предоставляет информацию каждый раз при включении зажигания. Это удобно для клиента, но дело не только в удобстве. Неправильная проверка или игнорирование уровня масла может привести к серьезным повреждениям двигателя. Используя цифровые системы, производители стремятся минимизировать риски и избежать потенциальных судебных исков.

Есть и технические преимущества. Цифровые датчики позволяют электронному блоку управления постоянно отслеживать уровень масла. Это помогает точнее диагностировать проблемы, связанные не только с количеством, но и с давлением масла.

Однако эксперты отмечают и обратную сторону медали. Неясно, насколько подробную информацию хранят эти системы и как она может быть использована. Переход на цифровые датчики уровня масла в целом отражает общую тенденцию к цифровизации автомобилей. Это повышает удобство для многих водителей, но также увеличивает зависимость от электроники и сервисных центров.

Ранее "Телеграф" писал, можно ли долить дизельное масло в бензиновый двигатель. Нужно учитывать, что дизельное масло обычно содержит больше присадок.