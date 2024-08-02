Китайский хлам: украинец расхвалил авто за 230 тысяч долларов и нарвался на критику

Украинец хотел похвастаться автомобилем за 8 млн грн, но что-то пошло не так

В социальных сетях развернулась оживленная дискуссия вокруг нового китайского автомобиля. Украинский блоггер поделился видео, где демонстрирует возможности YANGWANG U8 от компании BYD. Эта модель привлекла пользователей не только своими техническими характеристиками, но и высокой ценой.

Обсуждение в основном велось по поводу целесообразности приобретения такого авто в условиях войны и общего отношения к китайскому автопрому. Пользователь с ником eugene_getmaximum опубликовал видео, где представляет возможности YANGWANG U8.

Почему украинцам это не понравилось

Особое внимание он уделил функции "танкового разворота", позволяющей автомобилю разворачиваться на месте. Блогер высоко оценил технические характеристики и дизайн китайского внедорожника. Но он не догадывался, что публикация вызовет волну критики среди интернет-сообщества. Главным аргументом стала высокая стоимость автомобиля – 230 тысяч долларов. Многие комментаторы считают, что покупать такой дорогой автомобиль во время войны неуместно.

Кроме того, некоторые комментаторы предположили, что через несколько лет эксплуатации машина может лишиться своих качеств. Отдельной темой обсуждения стали политические отношения между Китаем и Россией. Некоторые пользователи считают неприемлемым поддерживать китайский автопром из-за позиции Китая в отношении войны в Украине.

Ранее "Телеграф" также писал о том, что умения Mercedes-Benz делать танковый разворот показали на видео. Гелендваген действительно показал удивительную особенность.