Китайський непотріб: українець розхвалив авто за 230 тисяч доларів та нарвався на критику

Українець хотів похвалитись автомобілем за 8 млн грн, але щось пішло не так

У соціальних мережах розгорнулася жвава дискусія навколо нового китайського автомобіля. Український блогер поділився відео, де демонструє можливості YANGWANG U8 від компанії BYD. Ця модель привернула увагу користувачів не лише своїми технічними характеристиками, але й високою ціною.

Обговорення в основному велось щодо доцільності придбання такого авто в умовах війни та загального ставлення до китайського автопрому. Користувач з ніком eugene_getmaximum опублікував відео, де презентує можливості YANGWANG U8.

Чому українцям це не сподобалось

Особливу увагу він приділив функції "танкового розвороту", яка дозволяє автомобілю розвертатися на місці. Блогер високо оцінив технічні характеристики та дизайн китайського позашляховика. Та він не здогадувався, що публікація викличе хвилю критики серед інтернет-спільноти. Головним аргументом стала висока вартість автомобіля — 230 тисяч доларів. Багато коментаторів вважають, що купувати таке дороге авто під час війни недоречно.

Крім того, деякі коментатори припустили, що через кілька років експлуатації машина може втратити свої якості. Окремою темою обговорення стали політичні відносини між Китаєм та Росією. Деякі користувачі вважають неприйнятним підтримувати китайський автопром через позицію Китаю щодо війни в Україні.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що уміння Mercedes-Benz робити танковий розворот показали на відео. Гелендваген дійсно показав дивовижну особливість.