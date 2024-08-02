Половина авто зависла на висоті 15 метрів: водійка на Ібіці невдало припаркувалась і пробила стіну

Ця жінка — просто майстер з паркування

Незвичайна пригода сталася на острові Ібіца, що в Іспанії. Водійка автомобіля невдало припаркувалася на четвертому поверсі багатоповерхового паркінгу, в результаті чого її машина пробила стіну будівлі.

Інцидент трапився у четвер вранці в центрі міста Ібіца. Половина авто зависла на висоті близько 15 метрів, створивши небезпечну ситуацію для перехожих. Про це пише місцеве видання 20 minutos.es.

Паркування з несподіваними наслідками

49-річна жінка намагалася припаркувати свій автомобіль на третьому поверсі паркінгу, коли сталася надзвичайна подія. Машина пробила захисні жалюзі на вікні будівлі, і її задня частина опинилася за межами споруди. Два задні колеса автомобіля зависли у повітрі на висоті приблизно 15 метрів.

На місце події оперативно прибули рятувальники та поліція. Місцева влада перекрила смугу проспекту Ігнасі Уолліс для безпеки громадян. Екстрені служби розпочали операцію з вилучення автомобіля. Водійці, яка перебувала у стресовому стані, надали першу медичну допомогу. Бригада швидкої допомоги прибула на місце о 9:50 ранку. Жінку, яка скаржилася на біль у шиї та відчувала тривогу, доправили до медичного центру "Віла" для подальшого обстеження та нагляду.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що у Києві чоловік забув, де припаркувався, і викликав поліцію. Йому виписали штраф за хибний виклик.