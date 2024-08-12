Это разрушит ваш двигатель: почему ни в коем случае нельзя доливать старое моторное масло, даже немного

Использование просроченного масла может нести серьезную угрозу

Многие водители считают, что моторное масло не имеет срока годности. Однако использование старого масла может быть смертельным для двигателя вашего автомобиля.

Даже если вам нужно долить совсем немного, рисковать не стоит. И вот почему.

Химические изменения в масле, происходящие со временем

Моторное масло, как и любое другое вещество, со временем претерпевает изменения под влиянием кислорода, влаги и температуры. Масло, долго хранящееся на полке в гараже, может стать опаснім для двигателя.

Само масло и присадки в нем (цинк, фосфор, сера и т.п.) химически деградируют, теряя способность адекватно смазывать двигатель. Окисление – основная проблема, возникающая со временем. Это приводит к деградации самого масла. Более того, в пластиковых бутылках может накапливаться конденсат из-за нагревания и охлаждения, что ускоряет порчу.

Вязкость также зависит от длительности хранения масла. Чем дольше оно хранится, тем сильнее густеет.

Срок годности моторных масел

Большинство производителей запчастей рекомендуют использовать одну бутылку моторного масла в течение примерно 5 лет. После этого срока начинается окисление, что ухудшает качество смазки.

Поэтому, когда в следующий раз вы захотите долить масла, дважды подумайте, прежде чем использовать старую бутылку из гаража. Лучше потратить чуть больше на новую, чем рисковать дорогостоящим ремонтом двигателя.

Ранее "Телеграф" писал, стоит ли доливать дизельную смазку в бензиновый двигатель. Как быть, если вы очутились в ситуации, когда срочно нужно залить масло.