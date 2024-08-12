Це зруйнує ваш двигун: чому ні в якому разі не можна доливати старе моторне мастило, навіть трішки

Використання простроченого мастила може стати серйозною загрозою

Багато водіїв вважають, що моторне мастило не має терміну придатності. Проте використання старого масла може бути смертельним для двигуна вашого автомобіля.

Навіть якщо вам треба долити лише трошки, ризикувати не варто. І ось чому.

Хімічні зміни в мастилі, що відбуваються з часом

Моторне мастило, як і будь-яка інша речовина, з часом зазнає змін під впливом кисню, вологи та температури. Мастило, що зберігається на полиці в гаражі, може стати небезпечним для двигуна.

Саме мастило та присадки в ньому (цинк, фосфор, сірка тощо) хімічно деградують, втрачаючи здатність адекватно змащувати двигун. Окислення – основна проблема, яка виникає з часом. Це призводить до деградації самого масла. Ба більше, у пластикових пляшок може накопичуватися конденсат через нагрівання та охолодження, що прискорює псування.

В'язкість також залежить від тривалості зберігання мастила. Чим довше воно зберігається, тим сильніше гусне.

Термін придатності моторних мастил

Більшість виробників запчастин рекомендують використовувати одну пляшку моторного мастила протягом приблизно 5 років. Після цього терміну починається окислення, що погіршує якість змащування.

Тому, коли наступного разу ви захочете долити мастила, двічі подумайте, перш ніж використовувати стару пляшку з гаража. Краще витратити трохи більше на нове мастило, ніж ризикувати дорогим ремонтом двигуна.

Раніше "Телеграф" писав, чи варто доливати дизельне мастило в бензиновий двигун. Як бути, якщо ви опинилися в ситуації, коли терміново потрібно залити оливу.