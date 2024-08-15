Это не только дорого: 6 причин почему вам не стоит покупать полноприводный внедорожник

Все о недостатках внедорожников в городских условиях

Выбор автомобиля – это всегда важное решение, которое зависит от многих факторов. Для людей, проживающих в горной местности, рыбаков, охотников и тех, чья работа удалена от асфальтированных дорог, полноприводные внедорожники – очевидное решение.

Но есть ли смысл покупать автомобиль с полным поводом, если вы живете в городе и пользуетесь им всего несколько раз в год для выездов "на природу"? Вот основные недостатки внедорожников в городских условиях.

Цена

Прежде чем покупать авто, следует проанализировать цены. Внедорожники с полным приводом обычно дороже переднеприводных кроссоверов. Системы полного привода – это дополнительные дорогостоящие агрегаты, что повышает общую стоимость автомобиля. Если вы ограничены в бюджете, переднеприводный вариант может оказаться более выгодным.

Двигатель и выносливость

Двигатели переднеприводных автомобилей, как правило, служат дольше, поскольку им не нужно тянуть лишний вес. Во внедорожниках 4х4 дополнительные элементы трансмиссии создают большую нагрузку на двигатель, что может привести к его более быстрому износу. Хотя вы можете переключить автомобиль в режим 2WD, это не устраняет дополнительное трение, возникающее при работе системы.

Охлаждение

Система охлаждения в автомобилях с полным приводом работает под большей нагрузкой, особенно на бездорожье. Это может привести к засорению радиаторов, а недостаточное охлаждение может вызвать серьезные проблемы с двигателем. Многие владельцы устанавливают дополнительные защитные элементы, которые могут мешать нормальному обмену воздуха.

Передача крутящего момента

Во внедорожниках всегда возникают трудности с передачей крутящего момента на четыре колеса, вне зависимости от типа трансмиссии. Это приводит к повышенным нагрузкам на комплектующие, которые могут выйти из строя еще до достижения 100 000 км пробега. В переднеприводных автомобилях таких проблем нет, поскольку у них нет дополнительных элементов трансмиссии.

Подвеска

Задняя подвеска внедорожников часто более сложная и содержит больше деталей, которые со временем могут потребовать замены. В переднеприводных автомобилях подвеска обычно более простая, что делает их надежнее в долгосрочной перспективе.

Расходы на эксплуатацию

Внедорожники, как правило, потребляют больше топлива и могут нуждаться в бензине с более высоким октановым числом. Это также касается затрат на замену трансмиссионного масла, что может существенно повлиять на общие затраты на содержание автомобиля.

Если вы планируете покупать б/у внедорожник, стоит учесть, что предыдущий владелец, вероятно, использовал его для активного отдыха. А значит, все расходы можно смело умножить на два.

Следовательно, покупать полноприводный внедорожник имеет смысл только в том случае, если вы действительно планируете использовать его по назначению. Если вы живете в городе и преимущественно ездите по асфальтированным дорогам, переднеприводный кроссовер будет более экономичным и практичным выбором. С хорошими шинами и надлежащим обслуживанием он обеспечит достаточный комфорт даже зимой при гололедице.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Румынский бренд Dacia готовится выпустить свой первый среднеразмерный внедорожник. Этот автомобиль станет больше популярного Duster.