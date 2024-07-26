Популярная в Украине марка выпустила бюджетный внедорожник с огромным запасом хода (фото)

Этот внедорожник может проехать более 2 тысяч километров на одной зарядке и баке

Китайский автопроизводитель Chery представил новый флагманский гибридный внедорожник Fulwin T10. Модель доступна в трех комплектациях с ценами от 189 900 до 229 900 юаней (примерно 26 300 – 32 000 долларов США).

Fulwin – это новая линейка энергоэффективных автомобилей Chery, начатая в 2023 году. Недавно Fulwin T10 установил рекорд Гиннесса, преодолев 2169,641 км без подзарядки. Об этом сообщает издание Сarnewschina.

Особенности экстерьера и интерьера

Fulwin T10 предлагается в пяти цветах кузова. Автомобиль оснащен панорамным люком, 20-дюймовыми дисками и системой водительской помощи L2.5.

Салон доступен в двух цветовых решениях с отделкой кожи и мягкими материалами. Fulwin T10 имеет двойной 12,3-дюймовый экран, 50-дюймовый проекционный дисплей и множество технологических функций. Доступны пяти- и шестиместные конфигурации с разным набором опций комфорта для каждой комплектации.

Технические характеристики

Fulwin T10 оснащен гибридной системой Chery Kunpeng Super Hybrid C-DM. Она совмещает 1,5-литровый турбодвигатель (154 л.с.) и один или два электромотора. Суммарная мощность достигает 235 л.

Аккумулятор емкостью 34,46 кВтч обеспечивает запас хода на электротяге до 210 км. Общий запас хода превышает 1400 км. Быстрая зарядка от 30% до 80% занимает 18 минут, медленная – 5,5 часов.

Ранее "Телеграф" также показывал новый внедорожник от Volkswagen. Он также имеет большой запас хода и минималистичный дизайн.