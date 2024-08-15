Це не лише дорого: 6 причин чому вам не варто купувати повнопривідний позашляховик

Все про недоліки позашляховиків у міських умовах

Вибір автомобіля — це завжди важливе рішення, яке залежить від багатьох факторів. Для людей, які проживають у гірській місцевості, рибалок, мисливців та тих, чия робота віддалена від асфальтованих доріг, повнопривідні позашляховики є очевидним вибором.

Але чи є сенс купувати автомобіль з повним приводом, якщо ви живете в місті та користуєтеся ним лише кілька разів на рік для виїздів "на природу"? Ось основні недоліки позашляховиків у міських умовах.

Вартість

Перш ніж купувати авто, варто проаналізувати ціни. Позашляховики з повним приводом зазвичай дорожчі за передньопривідні кросовери. Системи повного приводу є додатковими та дорогими агрегатами, що підвищує загальну вартість автомобіля. Якщо ви обмежені в бюджеті, передньопривідний варіант може бути більш вигідним.

Двигун і витривалість

Двигуни передньопривідних автомобілів, як правило, служать довше, оскільки їм не потрібно тягнути зайву вагу. У позашляховиках 4х4 додаткові елементи трансмісії створюють більше навантаження на двигун, що може призвести до його швидшого зношення. Хоча ви можете перемикнути автомобіль у режим 2WD, це не усуває додаткове тертя, яке виникає під час роботи системи.

Охолодження

Система охолодження в автомобілях з повним приводом працює під більшим навантаженням, особливо на бездоріжжі. Це може призвести до засмічення радіаторів, а недостатнє охолодження може викликати серйозні проблеми з двигуном. Багато власників встановлюють додаткові захисні елементи, які можуть заважати нормальному обміну повітря.

Передача крутного моменту

У позашляховиках завжди виникають труднощі з передачею крутного моменту на чотири колеса, незалежно від типу трансмісії. Це призводить до підвищених навантажень на комплектуючі, які можуть вийти з ладу ще до досягнення 100 000 км пробігу. У передньопривідних автомобілях таких проблем немає, оскільки вони не мають додаткових елементів трансмісії.

Підвіска

Задня підвіска позашляховиків часто складніша і містить більше деталей, які з часом можуть вимагати заміни. У передньопривідних автомобілях підвіска зазвичай простіша, що робить їх більш надійними в довгостроковій перспективі.

Витрати на експлуатацію

Позашляховики, як правило, споживають більше пального і можуть потребувати пального з вищим октановим числом. Це також стосується витрат на заміну трансмісійного мастила, що може суттєво вплинути на загальні витрати на утримання автомобіля.

Якщо ви плануєте купувати вживаний позашляховик, варто врахувати, що попередній власник, ймовірно, використовував його для активного відпочинку. А отже, всі витрати можна сміливо помножити на два.

Тобто, купувати повнопривідний позашляховик має сенс лише в тому випадку, якщо ви дійсно плануєте використовувати його за призначенням. Якщо ви живете в місті та переважно їздите асфальтованими дорогами, передньопривідний кросовер буде більш економічним і практичним вибором. З хорошими шинами та належним обслуговуванням він забезпечить достатній комфорт навіть взимку при ожеледиці.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Румунський бренд Dacia готується випустити свій перший середньорозмірний позашляховик. Цей автомобіль стане більшим за популярний Duster.