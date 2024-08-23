Ты – не ты, когда голоден: беспилотник накормит туристов на Великой китайской стене

Доставка еды будет стоить всего 56 центов

Китай снова удивляет мир своими технологическими инновациями. На этот раз речь идет об уникальном сервисе доставки еды с помощью дронов для туристов, посещающих Великую китайскую стену. Представьте себе: вы любуетесь древними укреплениями, чувствуете голод, и вдруг с неба спускается беспилотник с вашим обедом. Это уже реальность!

Китайская компания Meituan, гигант в сфере доставки еды, запустила этот невероятный сервис на прошлой неделе. Теперь туристы могут заказать не только еду и напитки, но и другие необходимые товары, включая медицинские препараты. Эта услуга доступна в отдаленной части Большой стены на окраине Пекина, сообщает CNN.

Как это работает?

Маршрут дронов пролегает от крыши отеля до сторожевой башни на южной части Бадалина – самого популярного участка Большой стены. Эта зона известна своими высокими летними температурами и отсутствием коммерческих объектов, что делает доставку дронами особенно актуальной.

По словам представителей Meituan, дроны могут преодолеть путь, который пешком занимает 50 минут, всего за 5 минут. Это позволяет быстро доставлять туристам средства защиты от жары и другие необходимые вещи.

Беспилотники Meituan способны летать из-за умеренного ветра и дождя. Они могут переносить до 2,3 кг груза в один полет. Интересно, что стоимость доставки дроном не отличается от обычной доставки Meituan и составляет всего 4 юаня (около 56 центов).

Несмотря на автоматизацию, процесс все еще нуждается в участии людей. Работники Meituan забирают заказы из магазина, упаковывают его на крыше отеля, а затем прикрепляют к дрону. На сторожевой башне другой сотрудник получает посылку и передает ее заказчику.

Эта услуга – лишь часть стремительного развития доставки с помощью дронов в Китае. С 2016 года, когда была запущена первая подобная служба, технология усовершенствовалась. Сегодня дроны используются не только для доставки в сельской местности, но и в больших городах.

Экономическое влияние

Расширение услуг доставки дронами происходит в рамках государственной стратегии развития "экономики низких высот". Это новое направление, которое китайское правительство рассматривает как важный двигатель экономического роста.

Итак, эта инновация не только делает путешествия по Великой китайской стене более комфортными, но и демонстрирует, как технологии могут решать практические проблемы и способствовать развитию туризма и экономики в целом.

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