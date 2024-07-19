Качество сборки на уровне Audi: премиальный электрический "китаец" бросает вызов Tesla Model 3

BYD представил свой новый электромобиль Seal, ставший серьезным конкурентом Tesla

Китайский автопроизводитель BYD продолжает удивлять мировой рынок электромобилей. Недавно компания представила свою новую модель Seal, напрямую конкурирующую с популярной Tesla Model 3.

По результатам тест-драйва, проведенного экспертом YouTube EV Кайлом Коннером, BYD Seal демонстрирует впечатляющие характеристики и качество исполнения. По его словам, Seal имеет "качество сборки уровня Audi" снаружи, а внутри, он "намного роскошнее Model 3". Автомобиль получил высокую оценку за плавность хода, управляемость и комфорт.

Чем отличается BYD Seal

Особо отмечается интерьер Seal, который выглядит премиально и имеет выполнен из материалов высокого качества. Это контрастирует с некоторыми недостатками в отделке салона Tesla Model 3. Что касается динамики, BYD Seal показывает отличные результаты. В версии с двумя двигателями автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, что даже быстрее базовой Tesla Model 3. Однако Tesla все еще имеет преимущество в эффективности использования энергии. Model 3 демонстрирует лучший запас хода и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с BYD Seal.

Эксперты отмечают, что BYD Seal является серьезным конкурентом для Tesla Model 3, особенно учитывая его более низкую цену. Это свидетельствует о нарастающей конкуренции на рынке электромобилей и прогрессе китайских производителей. Появление таких моделей, как BYD Seal, может заставить традиционных автопроизводителей ускорить развитие собственных электромобилей, что в конечном счете принесет пользу потребителям, предлагая больший выбор качественных электрокаров по доступным ценам.

Ранее Телеграф писал, что Китай постепенно становится новым автомобильным центром мира. В прошлом году китайские автопроизводители продемонстрировали стремительное наращивание объемов реализации во всех регионах планеты.