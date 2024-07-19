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Качество сборки на уровне Audi: премиальный электрический "китаец" бросает вызов Tesla Model 3

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
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Автор
Электромобиль BYD Seal Новость обновлена 19 июля 2024, 12:59
Электромобиль BYD Seal. Фото nextcar

BYD представил свой новый электромобиль Seal, ставший серьезным конкурентом Tesla

Китайский автопроизводитель BYD продолжает удивлять мировой рынок электромобилей. Недавно компания представила свою новую модель Seal, напрямую конкурирующую с популярной Tesla Model 3.

По результатам тест-драйва, проведенного экспертом YouTube EV Кайлом Коннером, BYD Seal демонстрирует впечатляющие характеристики и качество исполнения. По его словам, Seal имеет "качество сборки уровня Audi" снаружи, а внутри, он "намного роскошнее Model 3". Автомобиль получил высокую оценку за плавность хода, управляемость и комфорт.

Чем отличается BYD Seal

Особо отмечается интерьер Seal, который выглядит премиально и имеет выполнен из материалов высокого качества. Это контрастирует с некоторыми недостатками в отделке салона Tesla Model 3. Что касается динамики, BYD Seal показывает отличные результаты. В версии с двумя двигателями автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,8 секунды, что даже быстрее базовой Tesla Model 3. Однако Tesla все еще имеет преимущество в эффективности использования энергии. Model 3 демонстрирует лучший запас хода и меньшее потребление электроэнергии по сравнению с BYD Seal.

Эксперты отмечают, что BYD Seal является серьезным конкурентом для Tesla Model 3, особенно учитывая его более низкую цену. Это свидетельствует о нарастающей конкуренции на рынке электромобилей и прогрессе китайских производителей. Появление таких моделей, как BYD Seal, может заставить традиционных автопроизводителей ускорить развитие собственных электромобилей, что в конечном счете принесет пользу потребителям, предлагая больший выбор качественных электрокаров по доступным ценам.

Ранее Телеграф писал, что Китай постепенно становится новым автомобильным центром мира. В прошлом году китайские автопроизводители продемонстрировали стремительное наращивание объемов реализации во всех регионах планеты.

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