Фанати розчаровані: новітня технологія в Tesla Cybertruck виявилась мильною бульбашкою

Шанувальники пікапа розчаровані

Tesla Cybertruck, один з найочікуваніших електропікапів останніх років, знову опинився в центрі уваги автомобільної спільноти. Цього разу причиною стала нова система допомоги при паркуванні, яка викликала неоднозначну реакцію серед власників та шанувальників бренду.

Незважаючи на гучні заяви та обіцянки, реальність виявилася дещо іншою, ніж очікували покупці. Розглянемо детальніше, що ж насправді отримали власники Cybertruck і чому це викликало хвилю розчарування. Про це повідомляє Аutoevolution.com.

У чому проблема

Нещодавно Tesla випустила оновлення програмного забезпечення 2024.26.11 для Cybertruck, яке включало систему Vision Park Assist. Ця функція надає водіям 3D-візуалізацію простору навколо автомобіля під час паркування. Здавалося б, корисне доповнення, але воно не виправдало сподівань багатьох власників.

Головне розчарування полягає в тому, що Vision Park Assist не здатна самостійно припаркувати електропікап. Власники очікували на повноцінну систему автоматичного паркування, але натомість отримали лише візуальну допомогу. Це особливо прикро, враховуючи, що Cybertruck не вирізняється компактними розмірами і потребує додаткової уваги при маневруванні.

Ще одним неприємним відкриттям стало те, що нова система не використовує камеру переднього бампера. Це викликало подив, адже Cybertruck оснащений такою камерою, яка могла б значно покращити функціональність паркувальної системи. Ентузіасти навіть провели експерименти, закриваючи камеру скотчем, і підтвердили, що вона не залучається в роботі Vision Park Assist.

Варто зазначити, що Cybertruck досі не має багатьох систем допомоги водію, які вже стали стандартом для сучасних автомобілів. Відсутність адаптивного круїз-контролю, асистента утримання смуги руху та системи виявлення об'єктів у сліпих зонах викликає здивування у власників.

Керівництво Tesla обіцяє, що повноцінна система автономного водіння FSD (Full Self-Driving) може з'явитися в Cybertruck вже наступного місяця. Проте, враховуючи попередній досвід із затримками та недопрацюваннями, багато власників ставляться до цих заяв скептично.

Ситуація з Vision Park Assist демонструє, що навіть такий інноваційний виробник як Tesla може поставати перед труднощами при впровадженні нових технологій. Власникам Cybertruck доведеться ще певний час чекати на повноцінну систему допомоги при паркуванні та інші передові функції, які були обіцяні під час презентації електропікапа.

Раніше "Телеграф" також розповідав, що Кадиров прикрутив кулемет на Tesla Cybertruck та пообіцяв передати його на фронт. Та згодом Ілон Маск спростував інформацію про те, що нібито він відправив пікап лідеру кадирівців.