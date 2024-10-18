В Украине резко обвалились продажи авто

из-за войны у украинцев значительно снизилась покупательная способность

Украинцы стали гораздо меньше покупать авто. В сентябре 2024 года количество проданных новых машин с бензиновыми двигателями сократилось на 20% по сравнению с прошлым годом.

По данным ассоциации "Укравтопром", украинцы приобрели всего 2,1 тысячи таких транспортных средств. Доля бензиновых автомобилей в общих продажах новых легковых автомобилей также уменьшилась с 46% до 37%.

Какие авто популярны в Украине

Лидером среди новых бензиновых автомобилей в сентябре стал кроссовер Mazda CX5. Украинцы приобрели 161 единицу этой модели. На втором месте оказалась Skoda Karoq с результатом в 135 проданных автомобилей. Третью строчку заняла Skoda Octavia – 122 машины. Замыкают пятерку самых популярных Hyundai Tucson (109 автомобилей) и KIA Sportage (108 автомобилей).

Рынок подержанных импортированных автомобилей с бензиновыми двигателями также подвергся падению. В сентябре спрос на такие машины снизился на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. В целом украинцы приобрели 7,8 тысячи подержанных бензиновых авто из-за границы.

Средний возраст импортируемых подержанных бензиновых автомобилей составил 10,6 лет. Самой популярной моделью среди них стал Volkswagen Golf – украинцы приобрели 616 таких машин. На втором месте оказалась Audi Q5 с результатом в 373 автомобиля. Третье место занял Volkswagen Tiguan – 349 единиц. Четвертую и пятую строчки заняли Renault Megane (326 авто) и Skoda Octavia (312 авто) соответственно.

Ранее "Телеграф" писал, что китайские и европейские автомобильные гиганты сошлись в поединке на Парижском автосалоне 2024 года. Крупные китайские автопроизводители, такие как BYD и Leapmotor, представляют новые модели.