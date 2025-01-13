В Украине продают Tesla по цене Ланоса. В чем "зрада" (фото)

Электрокар можно приобрести за сознательные деньги

Tesla Model S P85 2014 года – электромобиль, сочетающий в себе элегантный дизайн, мощность и инновационные технологии. Один из таких продается в Украине по вполне демократичной цене.

Более того, за подобную сумму можно приобрести разве что Ланос, старенький и с пробегом. В общем, эти авто дешевле, но мы нашли и такой вариант. Здесь сравнение точно не в пользу последнего.

Автомобиль пригнан из США, поэтому информация о нем в цифровых реестрах МВД отсутствует. Но продавец предоставил в объявлении исчерпывающую информацию о машине.

Характеристики и цена

Этот автомобиль доступен по цене 5999 долларов. Имеет лифтбек-тип кузова с четырьмя дверями, что обеспечивает комфортные условия для пяти пассажиров. Владелец указал пробег в 116 тысяч километров.

Автомобиль оснащен электрическим двигателем мощностью 416 лошадиных сил (306 кВт), что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4.4 секунды. Максимальная скорость автомобиля составляет 210 км/ч, а запас хода на одном заряде достигает примерно 426 км, хотя реальный запас может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации. Имеет задний привод и автоматическую коробку передач.

Этот автомобиль находится в хорошем состоянии, без повреждений кузова и участия в ДТП. Важно отметить, что он продается без высоковольтной батареи, что может повлиять на его дальнейшее использование. Tesla Model S P85 уже растаможена и находится во Львове с возможностью доставки эвакуатором в любой город Украины.

Оплата за автомобиль возможна через перевод, а все детали можно уточнить по телефону Tesla Model S P85 – это не только автомобиль, но и символ современных технологий в сфере электромобилей. Он подходит как для ежедневных поездок, так и для длительных путешествий благодаря своей мощности и запасу хода.

Ранее "Телеграф" рассказывал, сколько в Украине зарегистрировано Tesla Cybertruck. Спойлер: пока этот автомобиль не пользуется большой популярностью.