На ходу и с небольшим пробегом. В Украине продают дешевую Tesla

Машина имеет небольшой пробег и, по словам владельца, находится в хорошем состоянии.

Бренд Tesla традиционно ассоциируется с высокими ценами и недоступностью для украинца. Впрочем, на вторичном рынке можно найти модели этого производителя по достаточно умеренной цене. Яркий пример – электромобиль Tesla Model S 2014 года выпуска, который сейчас продается по цене подержанной Škoda.

На платформе AUTO.RIA выставили на продажу электромобиль Tesla Model S 2014 выпуска за 11 500 долларов США. Автомобиль имеет пробег 177 тысяч километров и восстановлен после ДТП на территории США.

Продавец предлагает лифтбек в сером металлике с черным кожаным салоном. Модель оснащена электродвигателем мощностью 302 лошадиные силы (222 кВт) и аккумулятором емкостью 60 кВт⋅час. Запас хода составляет 335 км.

По данным сервиса AUTO.RIA, автомобиль имеет двух предыдущих владельцев. Первая регистрация в Украине состоялась в мае 2024 года после импорта из-за границы, а последняя смена владельца – в ноябре 2024 года.

Стоит отметить, что транспортное средство получило повреждения левой и правой стороны в результате ДТП в США в 2023 году. После обновления автомобиль оборудовали зимними шинами Continental и тонированными стеклами по периметру.

Актуальная стоимость электрокара составляет 494 845 гривен по курсу 43,03 гривны за доллар США. В обмен продавец оценивает автомобиль в 13 000 долларов.

Также ранее Телеграф писал, что в Украине продают Tesla по цене Ланоса. В чем "измена".