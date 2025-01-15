Украинцам предлагают Tesla за 4 тысячи долларов. В чем подвох и как выглядит машина (фото)

Электрокар в хорошем состоянии

Tesla традиционно ассоциируется с премиум-сегментом электромобилей и ценами от 40 тысяч долларов. Однако на украинском авторынке появилось привлекающее внимание предложение — Tesla Model S 2015 года за 4000 долларов.

Черный лифтбек Tesla Model S первого поколения оснащен электродвигателем мощностью 302 лошадиные силы и аккумулятором емкостью 60 кВт⋅час. Запас хода составляет 335 км. По одометру автомобиль преодолел 172 тысячи километров. Подходящее объявление размещено на площадке по продаже авто Аuto.ria.

Авто имеет богатую оснастку: светодиодные фары, кожаный салон, электрорегулировку передних и задних сидений с функциями вентиляции и подогрева, многозонный климат-контроль. Есть полный набор функций безопасности – ABS, ESP, ASR и подушки безопасности.

Ключевой момент – автомобиль физически находится на аукционе Copart в США. Он имеет статус Run and drive и полную историю обслуживания. В начале 2024 года Tesla попала в незначительное ДТП, что привело к царапинам и вмятинам на кузове.

Указанная цена 4000 долларов – это только стоимость автомобиля на аукционе. Покупателю придется дополнительно оплатить доставку в Украину и растаможку.

Потенциальным покупателям следует учесть, что продажа нерастаможенных автомобилей на территории Украины запрещена законодательством. Купить эту Tesla можно будет только после полного таможенного оформления.

Также ранее "Телеграф" писал, что в Украине продают дешевую Tesla. Она на ходу и имеет маленький пробег.