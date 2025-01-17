В Украине продают Tesla в идеальном состоянии за 6 тысяч долларов. Как такое возможно (фото)

Машина имеет двигатель мощностью в 416 лошадиных сил

На украинском рынке подержанных автомобилей Tesla Model S обычно стоит от 25 до 45 тысяч долларов. Впрочем, во Львове появилось очень привлекательное предложение — Tesla Model S Performance 2014 года выпуска за 5 999 долларов США.

По цене старой Skoda можно приобрести премиальный электромобиль первого поколения мощностью 416 лошадиных сил. Соответствующее объявление появилось на AUTO.RIA.

Белый лифтбэк имеет пробег 116 тысяч километров и задний привод. Автомобиль оснащен автоматической коробкой передач и имеет пять посадочных мест.

Согласно информации от продавца, транспортное средство пригнано из Соединенных Штатов Америки и уже растаможено. По данным AUTO.RIA, автомобиль попадал в ДТП, о чем свидетельствуют записи в истории. Но владелец автомобиля утверждает, что никаких аварий не было.

Объясняет столь низкую цену отсутствие высоковольтной батареи. Стоимость нового аккумулятора составляет около 6 тысяч долларов в Украине.

Продавец предлагает доставку эвакуатором в любой город Украины. Автомобиль находится во Львове.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему электрокар в хорошем состоянии продают за бесценок. Машину продают всего за 3450 долларов.