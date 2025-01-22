Разница вас поразит. Сколько в месяц нужно на заправку Lanos и бюджетного электрокара

Даже с повышением цен на электричество "зеленые" авто все еще остаются самым дешевым видом транспорта

В условиях постоянного роста цен на топливо и электроэнергию, украинские водители все чаще задумываются над оптимизацией транспортных расходов. Особенно остро стоит вопрос: что на самом деле экономнее — традиционный автомобиль или электрокар?

Для практического сравнения рассмотрим популярный в Украине Nissan Leaf первого поколения (2013-2017) и Daewoo Lanos. Leaf оснащен батареей на 24 кВтч, что обеспечивает пробег до 210 километров на одном заряде. Насколько выгодно заряжать электрокар дома, считаем на специальном калькуляторе.

При дневном тарифе 4,32 грн/кВтч полная зарядка Leaf стоит 62,2 гривны. Ночью, благодаря льготному тарифу 2,16 грн/кВтч, стоимость зарядки снижается до 31,1 гривны. На полном заряде электромобиль преодолевает расстояние около 210 км.

Если заряжать электрокар на станции, то зарядка обойдется примерно в 740 гривен (в зависимости от тарифа).

По Daewoo Lanos, при среднем расходе горючего 8 литров на 100 километров и текущей цене бензина 56,92 грн/л, на преодоление того же расстояния в 210 километров потребуется 16,8 литра горючего.

Следовательно, преодоление одинакового расстояния на электрокаре обойдется водителю от 31,1 до 62,2 грн в зависимости от времени зарядки. На Daewoo Lanos те же 210 километров будут стоить почти 960 гривен.

Ранее "Телеграф" также писал, что заправить "полный бак" авто по цене чашки кофе – это реально.