Подивіться на новий логотип Mazda, щоб не переплутати "японця" з китайським "брязкальцем"

Офіційно новий значок можуть показати 30 січня

Японська компанія Mazda вирішила змінити свій значок уперше за останні 28 років. З нової емблеми прибрали всі об'ємні елементи, зробивши її пласкою та простішою.

У компанії кажуть, що так логотип буде мати кращий вигляд на екранах телефонів і комп'ютерів. Про це повідомляє профільне видання Carscoops.

Нову емблему зареєстрували в Японії влітку 2024 року. У ній залишили знайомі всім крила, але прибрали металічний блиск і тіні. Замість вигнутих ліній використали прямі, а краї зробили більш округлими.

Очікується, що офіційно новий значок покажуть 30 січня, коли компанія святкуватиме своє 105-річчя. Цікаво, що Mazda планує використовувати і старий, і новий логотип – кожен для різних потреб.

Останній раз Mazda міняла свій значок у 1997 році. Тоді з'явилася об'ємна літера "М" в овалі, яку всі знають до сьогодні.

Автовиробник іде слідом за іншими компаніями, які теж спрощують свої значки. Раніше це вже зробили BMW, Volkswagen, Volvo та Ford.

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