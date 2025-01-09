От них пытаются избавиться. Названы 10 марок авто, которые чаще всего продают украинцы

В основном украинцы избавляются от старых авто этих марок.

Какие автомобили украинцы активно пытаются продать? По итогам 2024 года определена десятка марок, которые чаще всего появляются в объявлениях о продаже. Среди них как премиальные немецкие бренды, так и бюджетные автомобили советского производства.

По данным агрегатора Automoto.ua, Volkswagen и ВАЗ стали самыми популярными марками автомобилей на вторичном рынке Украины в 2024 году. На эти два бренда приходится более 36% всех объявлений о продаже, пишет Институт исследований авторынка.

Volkswagen занял первую строчку с 293 618 объявлениями, что составляет 18,4% от общего количества. Средняя стоимость автомобилей этой марки составляет 7 200 долларов, а средний возраст – почти 16 лет. Типичный пробег таких машин составляет 245 тысяч километров.

На втором месте расположился ВАЗ с показателем 283 952 объявления (17,8%). Средняя цена автомобилей этого производителя составляет 1100 долларов. Типичный возраст – 28 лет, а средний пробег – 192 тысячи километров.

Третью позицию занимает BMW с долей 9,3% (147 954 объявления). Средняя стоимость автомобилей баварского бренда – 10 400 долларов. Их средний возраст составляет почти 16 лет, а пробег – 218 тысяч километров. Итак, чаще всего украинцы пытаются избавиться от довольно подержанных авто.

В десятку самых популярных марок также вошли Renault, Ford, Skoda, Opel и Nissan. Эти производители предлагают практичные автомобили среднего ценового сегмента.

Также ранее "Телеграф" писал о том, что украинцы массово покупают подержанные иномарки. Три четверти всех перерегистрированных авто — привезены из-за границы