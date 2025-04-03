Медосмотр по-новому: в Украине хотят отменить бумажные медицинские справки для водителей

В Раде хотят отменить привычные бумажные справки для водителей

В Верховной Раде зарегистрировали проект постановления о принятии в первом чтении законопроекта №13131. Документ предусматривает серьезные изменения в системе медицинского обследования водителей и водителей.

Законопроект №13131 предусматривает, что бумажная форма медицинской справки 083/о относительно пригодности к управлению транспортным средством будет отменена. Информация о состоянии здоровья водителей и кандидатов в водители будет передаваться непосредственно из Электронной системы здравоохранения (ЕСОЗ).

ЕСОЗ будет взаимодействовать с Реестром военнообязанных "Оберіг". Обмен данными между этими системами будет происходить автоматически, что позволит органам контроля иметь доступ к актуальной информации о состоянии здоровья лиц, управляющих или планирующих управление транспортными средствами.

"Введение электронного медицинского заключения для получения водительского удостоверения в центральной базе данных ЕСОЗ позволит отказаться от устаревшей бумажной формы медицинской справки о пригодности к управлению транспортным средством (формы № 083/о) и, вместе с уже существующими Реестрами центральной базы данных ЕСОЗ, обеспечит прослеживаемость и полноту медицинской информации о пациенте в электронной медицинской карте", — подчеркивают авторы законопроекта.

Данные о допуске или недопуске лица по состоянию здоровья к управлению транспортным средством будут передаваться с использованием системы "Трембита" в ряд государственных систем: Единого государственного вебпортала электронных услуг, Единого комплекса информационных систем в сфере безопасности на наземном транспорте и единой информационной системы МВД. Напоминаем, система "Трембита" — это некая связь между реестрами и их информационными системами для защищенного обмена данными.

Вместо формулировки "не имеющих медицинских противопоказаний" законодатели предлагают ввести для кандидатов в водители обязательное медицинское обследование с получением соответствующего допуска (или недопуска) к управлению автомобилем. Также документ устанавливает новую обязанность для действующих водителей – проходить медицинское обследование и/или медицинское освидетельствование.

Законопроект определяет две категории водителей:

Группа I – лица, которые будут использовать транспортные средства категорий А, А1, В, В1 и ВЕ для собственных нужд, а также кандидаты в трактористы-машинисты и трактористы-машинисты.

Группа II – лица, которые будут использовать транспортные средства категорий С, СЭ, СЕ, С1Э, D, DЕ, D1 и D1Е для собственных нужд, а также водители всех категорий, работающих по найму или самозанятых лиц, осуществляя перевозки пассажиров и/или грузов.

По результатам предварительного, периодического или внеочередного медицинского обследования будет формироваться медицинское заключение. В нем будет указана информация об условиях допуска по состоянию здоровья в случаях, определенных Порядком проведения медицинского обследования и медицинского осмотра.

Другие детали законопроекта

Законопроект также устанавливает ответственность должностных лиц, отвечающих за эксплуатацию транспортных средств. Они обязаны не допускать к управлению лиц, не прошедших медицинское обследование или медицинское освидетельствование в установленном порядке.

Автомобильные перевозчики будут обязаны контролировать своевременное прохождение водителями медицинского обследования и медицинского осмотра. Самозанятый перевозчик, осуществляющий перевозку пассажиров на договорных условиях, должен проходить медицинское обследование и получать медицинское заключение о допуске к управлению.

Ранее "Телеграф" также писал, что в Украине появится новый налог для водителей. Некоторым придется заплатить кругленькую сумму.