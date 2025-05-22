Все ради экономии? Зачем украинцы устанавливают ГБО на дорогие авто

Как подорожание газа повлияло на спрос ГБО

Украинцы продолжают переводить свои машины на газ, но делать это стали реже. В апреле 2025 года официально зарегистрировали 931 установку газобаллонного оборудования на легковые авто.

Это на 7,4% меньше по сравнению с мартом и почти вдвое меньше, чем в апреле прошлого года — тогда таких переоборудований было 1754, сообщает "Институт исследований авторынка". Высокую активность водители показывали летом прошлого года.

Спрос на ГБО падает с осени

Рекорд установили в июне 2023 года – тогда оформили 2253 ГБО-системы в сервисных центрах МВД. С осени показатели стали спадать, зимой опустились ниже тысячи регистраций в месяц. Сейчас этот рынок не указывает признаков роста.

На какие авто чаще всего ставят газ

Газовое оборудование устанавливают как на бюджетные модели, так и на среднеклассные авто из США. Хотя в списке привычный Daewoo Lanos, рядом с ним стоят Toyota Camry, Nissan Rogue и Jeep Compass.

Американские машины с большими атмосферными двигателями без ГБО часто становятся невыгодными в эксплуатации из-за высокого расхода бензина. Владельцы таких автомобилей доверяют проверенным технологиям и не хотят переплачивать за горючее.

Топ-10 моделей с наибольшим количеством установок ГБО в апреле:

Toyota Camry — 29 авто Nissan Rogue — 26 авто Jeep Compass — 24 авто Skoda Octavia — 22 авто. Jeep Cherokee — 21 авто. Volkswagen Passat — 21 авто. Mitsubishi Outlander — 19 авто Toyota RAV4 — 18 авто Daewoo Lanos — 17 авто Volkswagen Golf — 17 авто

Сколько сейчас стоит газ для авто

Пропан-бутановая смесь подорожала по сравнению с прошлым годом, но все еще остается выгоднее бензина В конце апреля средняя цена сжиженного газа на заправках составила 34,80 грн за литр.

В начале года газ стоил 37 грн/л, а в прошлом году весной около 26,50 грн/л. Несмотря на рост цен и уменьшение интереса к ГБО, сжиженный газ помогает экономить на топливе, особенно владельцам крупных бензиновых моторов.

Ранее "Телеграф" писал, почему подорожал автогаз и когда цена пойдет вниз.