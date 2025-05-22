Усе заради економії? Для чого українці встановлюють ГБО на дорогі авто

Як подорожчання газу вплинуло на попит ГБО

Українці продовжують переводити свої машини на газ, але робити це почали рідше. У квітні 2025 року офіційно зареєстрували 931 встановлення газобалонного обладнання на легкові авто.

Це на 7,4% менше порівняно з березнем і майже вдвічі менше, ніж торік у квітні — тоді таких переобладнань було 1754, повідомляє "Інститут досліджень авторинку". Найвищу активність водії показували влітку минулого року.

Попит на ГБО падає з осені

Рекорд встановили у червні 2023 року — тоді оформили 2253 ГБО-системи в сервісних центрах МВС. З осені показники почали спадати, взимку опустились нижче тисячі реєстрацій на місяць. Зараз цей ринок не показує ознак зростання.

На які авто найчастіше ставлять газ

Газове обладнання встановлюють як на бюджетні моделі, так і на середньокласні авто зі США. Хоча в списку є звичний Daewoo Lanos, поруч з ним стоять Toyota Camry, Nissan Rogue та Jeep Compass.

Американські машини з великими атмосферними двигунами без ГБО часто стають невигідними в експлуатації через високу витрату бензину. Власники таких авто довіряють перевіреним технологіям і не хочуть переплачувати за пальне.

Топ-10 моделей з найбільшою кількістю встановлень ГБО у квітні:

Toyota Camry — 29 авто Nissan Rogue — 26 авто Jeep Compass — 24 авто Skoda Octavia — 22 авто Jeep Cherokee — 21 авто Volkswagen Passat — 21 авто Mitsubishi Outlander — 19 авто Toyota RAV4 — 18 авто Daewoo Lanos — 17 авто Volkswagen Golf — 17 авто

Скільки зараз коштує газ для авто

Пропан-бутанова суміш подорожчала порівняно з минулим роком, але все ще залишається вигіднішою за бензин. Наприкінці квітня середня ціна скрапленого газу на заправках становила 34,80 грн за літр.

На початку року газ коштував 37 грн/л, а торік навесні — близько 26,50 грн/л. Попри зростання цін та зменшення інтересу до ГБО, скраплений газ допомагає економити на пальному, особливо власникам великих бензинових моторів.

Раніше "Телеграф" писав, чому подорожчав автогаз і коли ціна піде вниз. Автогаз має коштувати 60% від ціни бензину, каже Сергій Куюн.