На западе Украины отменяют поезда: пассажиры возмущаются в соцсетях

Из-за отмены пригородных маршрутов приходят в упадок маленькие населенные пункты

"Укрзализныця" продолжает отменять пригородные маршруты. В этот раз сокращение касается рейсов из Хмельницкого на Подволочиск и Гречаны, а также поездов в обратном направлении. Украинцы высказались по этому поводу в соцсети.

Фото соответствующего документа опубликовал директор по науке и развитию в Институте гражданского общества Анатолий Ткачук в Facebook. По его словам, такая стратегия приводит к упадку населённых пунктов.

"Я уже неоднократно писал, что пассажирское железнодорожное сообщение, особенно пригородное, это не о бизнесе, это о сплоченности государства и возможностях доступности людей с периферийных территорий в центры экономической и социально-культурной активности", — говорится в публикации.

Ткачук отмечает, что пригородные поезда обеспечивают быстрое перемещение жителей близлежащих территорий в города, а также уменьшают количество автомобилей на улицах этих городов. Этот транспорт имеет огромное значение в Азии, Европе и Украине.

"Сокращение платформ для остановки пригородных поездов сразу ведет к упадку поселений, где закрыли такую платформу. Именно поэтому мы предлагали и будем предлагать включить в Государственную стратегию регионального развития, поддержку таких радиальных пригородных сообщений, их расширение, а не сокращение. А что делает Укрзализныця сейчас? С точностью до наоборот", — пишет автор.

По его словам, по пригородному маршруту из Хмельницкого на Подволочиск десятилетиями ездили тысячи людей из окрестных сел в Хмельницкий и обратно. Закрытие платформы возле села Трительники практически привело к быстрому упадку села.

Комментаторы сообщения поддержали Ткачука и добавили, что сокращение пригородных рейсов также приводит к увеличению транспортного потока на подъездах к городу и загруженности автобусов.

Также интернет-пользователи обратили внимание на то, что люди потеряют работу из-за невозможности добраться домой благодаря такой "оптимизации".

Напомним, новые вагоны "Укрзализныци", которые получили еще в 2023 году, вызывают все больше одобрительных отзывов среди пассажиров. Украинцы отмечают современный дизайн, инклюзивные решения и заботу об удобстве каждого путешественника.