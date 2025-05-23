Россияне ударили по железной дороге на Буковине. Однако маршруты поездов изменили из-за другого (оновлено)

"Укрзализныця" обещает организовать автобусные трансферы с конечных станций временно сокращенных маршрутов

Атака на Украину российскими беспилотниками продолжалась всю ночь на 23 мая. Вражеские дроны ударили по железной дороге в Черновицкой области.

Обновлено. Восстановление на участке Ясиня-Вороненко начали сразу, работы проводились всю ночь. Они будут продолжаться непрерывно до полного восстановления инфраструктуры, проинформировали в "Укрзализныце".

"Участок сложный для укрепления грунта, поэтому продолжительность работ может увеличиться до 3 суток. Вся техника и соответствующие команды уже на месте", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пассажиров поезда №96 Рахов-Киев везут на место назначения резервными вагонами после автобусного трансфера из Ясини. Такие же трансферы в пятницу доставят пассажиров остальных поездов раховского направления в Ясиню, Квасы и Рахов. Железнодорожники подчеркнули, что ни один рейс горного направления не отменен.

Что известно об атаке на железную дорогу 23 мая

Как сообщили в "Укрзализныце", в результате обстрела повреждена железнодорожная инфраструктура. К счастью, жертв и пострадавших среди работников и пассажиров нет.

Изменения в маршрутах поездов на 23 мая

Изменения движения в пятницу связаны с провалом земной породы и временным перекрытием движения на участке Ясиня — Вороненко. Для пассажиров всех поездов дальнего сообщения "Укрзализныця" обещает организовать автобусные трансферы по обоим направлениям с конечных станций временно сокращенных маршрутов.

Речь идет о таких поездах:

Поезд №233 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); поезд №144 Рахов — Чернигов в 12:24 будет отправляться из Яремче;

будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 5:21); в 12:24 будет отправляться из Яремче; Поезд №55 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет также отправляться со станции Микуличин в 18:48;

будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 6:48); обратный рейс в Киев будет также отправляться со станции Микуличин в 18:48; Поезд №95 Киев-Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08;

будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 8:45); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 21:08; Поезд №107 Киев — Рахов будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50;

будет курсировать только до станции Вороненко (прибытие в 9:46); обратный рейс в Киев будет отправляться также со станции Вороненко в 13:50; Поезд №5 Запорожье — Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03;

будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 10:04); обратный рейс в Запорожье будет отправляться также из Ворохты в 13:03; Поезд №25 Одесса-Ясиня будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35;

будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 11:35); обратный рейс этого поезда в Одессу будет отправляться из Ворохты в 15:35; Поезд №357 Киев-Ясиня будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27;

будет курсировать только до станции Микуличин (прибытие в 11:58); обратный рейс этого поезда в Киев будет отправляться из Микуличина в 15:27; Поезд №1 Харьков – Ворохта будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12;

будет курсировать только до станции Яремче (прибытие в 12:55); обратный рейс в Харьков будет отправляться из Яремче в 17:12; Поезд №143 Сумы — Рахов будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36.

будет курсировать только до станции Ворохта (прибытие в 16:28). Рейс поезда №234 Рахов — Киев будет отправляться в этот день из Ворохты в 22:36. Пригородный поезд №6441/6442 сообщением Коломыя — Деловое будет ограничен в Делятин.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы в восторге от важной услуги на вокзалах "Укрзализныци". Это мелочь, но очень важная.