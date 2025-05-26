На заході України скасовують потяги: українці обурюються у соцмережах

Через скасування приміських маршрутів занепадають маленькі населені пункти

"Укрзалізниця" продовжує скасовувати приміські маршрути. На цей раз скорочення стосується рейсів з Хмельницького на Підволочиськ та Гречани, а також поїздів у зворотному напрямку. Українці висловилися з цього приводу в соцмережі.

Фото відповідного документа опублікував директор з науки та розвитку в Інституті громадянського суспільства Анатолій Ткачук у Facebook. За його словами, така стратегія призводить до занепаду населених пунктів.

"Я вже неодноразово писав, що пасажирське залізничне сполучення, особливо приміське, це не про бізнес, це про згуртованість держави та можливості доступності людей з периферійних територій до центрів економічної та соціально-культурної активності", – йдеться у публікації.

Ткачук зазначає, що приміські поїзди забезпечують швидке переміщення жителів прилеглих територій до міст, а також зменшують кількість автівок на вулицях цих міст. Цей транспорт має велике значення в Азії, Європі та Україні.

"Скорочення платформ для зупинки приміських потягів відразу веде до занепаду поселень де закрили таку платформу. Саме тому ми пропонували та пропонуватимемо включити в Державну стратегію регіонального розвитку, підтримку таких радіальних приміських сполучень, їх розширення, а не скорочення. А що робить Укрзалізниця зараз? З точністю до навпаки", – пише автор.

За його словами, приміським маршрутом з Хмельницького на Підволочиськ десятиліттями їздили тисячі людей з навколишніх сіл у Хмельницький і назад. Закриття платформи біля села Трительники практично привело до швидкого занепаду села.

Коментатори допису підтримали Ткачука та додали, що скорочення приміських рейсів також призводить до збільшення транспортного потоку на підїздах до міста та загруженості автобусів.

Також інтернет-користувачі звернули увагу на те, що люди втратять роботу через неможливість дістатися додому, завдяки такій "оптимізації".

Нагадаємо, нові вагони "Укрзалізниці", як отримали ще у 2023 році, викликають дедалі більше схвальних відгуків серед пасажирів. Українці відзначають сучасний дизайн, інклюзивні рішення та турботу про зручність кожного мандрівника.