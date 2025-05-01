Спирт в бензине, "изумрудные" светофоры, новые правила и не только: что меняется с 1 мая в Украине

Все об изменениях с 1 мая

Май 2025 в Украине принесет целый ряд важных изменений, которые охватят многие сферы. Они коснутся автомобилистов, торговцев, учеников и не только.

"Телеграф" подробно рассказывает о том, что меняется в Украине.

Спирт в бензине

В Украине с 1 мая 2025 года станет обязательным добавление спирта к бензину — так называемого биоэтанола. По новым правилам весь выпускаемый в обращение бензин должен содержать минимум 5% биоэтанола или компонентов на его базе.

Зачем?

Такой алкогольный "коктейль" для автомобилей внедряется в Украине в связи с подготовкой к вступлению в ЕС. Как объяснил "Телеграфу" Аналитик Консалтинговой группы А-95 Артем Куюн, биоэтанол уже давно начали использовать в Европе. Мол, европейцы озабочены экологией и имеют обязательство добавлять биоэтанол к бензину.

"В Европе сейчас некоторые страны уже переходят, если я не ошибаюсь, на 20%. А сейчас у них это 10%. И мы взяли на себя в рамках евроинтеграции обязательство имплементировать, в частности, и такие требования к топливу. И вот с 1 мая они у нас появляются уже именно в виде требований, а не пожеланий", — говорит Куюн.

Как отразится на автомобиле?

По мнению Артема Куюна, если смешивание будет сделано по правилам, то никаких 5% двигатель, даже какой-то довольно старенький, просто не заметит.

"Но вопрос в этой технической культуре (смешивание спирта и бензина. — Ред.). Примеры не очень показательны. Например, мы знаем о БРСМ, крупнейшем производителе альтернативного топлива, где много биоэтанола. И мы знаем, что на этот бензин много нареканий", — говорит Куюн.

В это же время блогер Владислав Бовсуновский из своего опыта написал, что спиртовой бензин – это нормально, если на авто активно ездить. Но если машина стоит или ездит мало, начинаются нюансы: двигатель работает громче и реагирует с задержкой.

Подорожает ли бензин?

П словам Куюна, ощутимого изменения цен ждать не стоит.

"Я думаю, что это не тот фактор, который может как-то вызвать заметное подорожание. Да, оно будет немного дороже, но это все ощутимо только в каких-то огромных объемах. А в литре это растворится. Думаю, что не стоит на это обращать внимание при прогнозировании цены", — говорит аналитик.

Не пропустите: больше о нюансах с биоэтанолом можно узнать в материале "Телеграфа" под названием "Болтушка", которую невозможно проверить. В Украине с 1 мая в бензин будут добавлять спирт, что это значит для водителей".

"Изумрудные" светофоры

С 1 мая Украина переходит на новые светофоры. В частности, они получат обновленный зеленый цвет, который некоторые уже успели прозвать "изумрудным". По словам, первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Билошицкого, который ссылается на "Национальный институт развития инфраструктуры", новый ДСТУ был принят "с целью гармонизации с европейскими нормами".

Где появятся "изумрудные" светофоры

"Изумрудные" сигналы будут появляться на новых или реконструированных объектах. О замене старых светофоров речи не идет.

Основные отличия новых светофоров:

стрелки на линзах светофоров будут шевронные;

цвет зеленого сигнала светофора будет зеленым — более насыщенным, приведенным к европейским стандартам (несмотря на то что некоторые могут называть новый цвет "изумрудным");

велосипедные светофоры — с пиктограммой велосипеда и с линзой 100 мм (для велосипедных дорожек и размещения справа от дороги);

велосипедные светофоры — с пиктограммой велосипеда и с линзой 200 мм (если светофор размещен над дорогой);

совместные велопешеходные светофоры;

таймер обратного отсчета времени — как на пешеходных, так и на транспортных (в том числе на велосипедных) светофорах.

Старт НМТ

14 мая начнётся основная сессия Национального мультипредметного теста (НМТ). Тестирование продлится до 25 июня. После 4 мая у зарегистрированных участников появится возможность загрузить из своих персональных кабинетов приглашение, где будет указана дата, время и место проведения НМТ.

Регистрация на дополнительную сессию НМТ будет проходить 9-14 мая, а внести изменения в регистрационные данные можно до 19 мая.

Какие предметы сдают:

украинский язык,

математика,

история Украины

один дополнительный предмет на выбор.

Как будет проходить НМТ 2025

НМТ будут сдавать за один день в два этапа.

Тарифы

Часть украинцев будет больше платить за коммунальные услуги, хотя основные тарифы на газ и свет остаются без изменений.

Электроэнергия

С 1 мая тариф останется на уровне 4,32 грн за киловатт-час. В правительстве говорят, что повышение тарифов после 30 апреля не планируется.

Однако уже через несколько дней начнут платить больше потребители с электрическим отоплением – льготный тариф для них истекает 30 апреля. До этой даты за потребление до 2000 кВтч они платили 2,64 грн за киловатт-час. Теперь для них будет действовать стандартная ставка – 4,32 грн.

Газ

Цена с 1 мая также остается неизменной – 7,96 грн за кубометр для большинства украинцев. Поставщиком для более 90% населения является "Нефтегаз" — тариф зафиксирован до 30 апреля 2026 года. У других поставщиков цены могут колебаться ежемесячно.

Вода

Стоимость водоснабжения и водоотведения в мае 2025 года будут зависеть от регионов Украины, поскольку в разных областях и городах цены на этот вид коммунальных услуг разные. В то же время повышение тарифов на уровне Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), пока не планируется.

Поэтому стоимость услуг холодного водоснабжения и водоотведения зависит от места проживания потребителя. В каких городах ждать подорожания — читайте, перейдя по ссылке.

Связь

Мобильный оператор Lifecell объявил о повышении цен на ряд корпоративных тарифов с 1 мая. Узнайть, кому придется больше платить можно в нашем материале.

Новые правила торговли

С 29 апреля в Украине были введены новые правила торговли молоком. Они повлияют, как на продавцов, так и на покупателей.

Новые правила обяжут продавцов проходить обязательный лабораторный контроль. Без соответствующих документов молоко и молочные продукты нельзя будет продавать на агропродовольственных рынках.

В частности:

вводятся требования к отбору образцов сырого молока и молочных продуктов,

определяются показатели качества и безопасности к сырому молоку и молочным продуктам и периодичность контроля этих показателей.

устанавливаются требования по проведению лабораторных исследований (испытаний) молока сырого и изготовленных из него молочных продуктов (кроме продукции промышленного производства), которые вводятся в обращение операторами рынка молока и молочных продуктов, в том числе мелкотоварными производителями, конечному потребителю через агропродовольственные рынки.

Узнать о том, как новые правила изменят рынок молочки можно в нашем материале.

Военнообязанным

Период прохождения базовой общевойсковой подготовки (БЗВП) в следующем месяце сократится для военнообязанных украинцев, которые имеют проблемы со здоровьем и ранее относились к категории "ограниченно пригодные".

Программа обучения для них с 1 мая будет предусматривать:

сокращение срока подготовки с 45 суток до 30 суток ;

; снижение уровня физических нагрузок ;

; формирование отдельных учебных подразделений.

Нововведения коснутся как военнослужащих, только что призванных на службу, так и тех, кто раньше проходил обучение на кафедрах военной подготовки или проходит ее повторно.

Резерв+

8 мая в приложении "Резерв+" должны появиться два новых типа отсрочек от мобилизации:

для лиц с временной непригодностью к службе сроком от шести до двенадцати месяцев;

для граждан, у которых муж или жена находится на службе, а также несовершеннолетний ребенок.

Пенсии

В мае 2025 года выплаты увеличатся у тех пенсионеров, которым в течение месяца исполнится 70, 75 и 80 лет. Главное условие — пенсия у человека не должна быть выше 10 340,35 грн.

▪ с 70 лет, до достижения 75-летнего возраста — в размере до 300 грн;

▪ с 75 лет, до достижения 80-летнего возраста — в размере до 456 грн;

▪ с 80 лет и более, — в размере до 570 грн.

Выплаты

В мае 2025 внутренне перемещенные лица продолжат получать пособие на проживание. Как отмечает NV, 1 марта 2025 года провели автоматическое переназначение этих выплат для всех ВПЛ, которые сейчас являются получателями помощи еще на один 6-месячный период.

Выплаты продлили автоматически и без дополнительных обращений.

Размер пособия составляет:

▪ 2000 грн — для взрослых;

▪ 3000 грн — для детей и лиц с инвалидностью.

Напомним, ранее мы писали о том, когда украинцы начнут платить налоги с продаж на OLX, Prom и Rozetka