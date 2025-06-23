Бензин по 120 реален. Как "движуха" в Иране может повлиять на топливо Украине (когда и насколько)

Ждать ли украинцам роста цен на основные виды топлива

Конфликт Израиля и Ирана, в который уже включились США, повлек за собой рост мировых цен на нефть, а тот потянул за собой ценники на заправках в Украине. Но это может быть только началом, если Иран все же решиться заблокировать стратегический Ормузский пролив.

"Телеграф" разбирался в том, ждать ли подорожания топлива в Украине.

Сколько сейчас стоит нефть

По данным Reuters, с начала обострившегося 13 июня иранско-израильского конфликта нефть марки Brent подорожала на 13%, а WTI – на 10%.

Справка: Brent и WTI — это эталонные марки (маркерный сорт) нефти. Проще говоря — они исполняют схожую роль с мировой валютой такой как доллар, служа своеобразными ориентирами, по которым оцениваются и торгуются другие сорта нефти.

Лишь за утро 23 июня, когда США присоединились к ударам по ядерным объектам Ирана, цены на нефть стремительно выросли до полугодового максимума — в первые часы торгов оба показателя прыгнули более чем на 3% (Brent подорожала до $81,40, а WTI до $78,40).

Позже цены немного откатились и успокоились на уровне ~ $78 и $75 за баррель.

Цены на нефть. Данные Bloomberg.

Риски для дальнейшего взлета цен

23 июня президент США предупредил, что удары США могут повториться и стать еще жестче, если Иран будет мстить и не пойдет на заключение мира. Участники нефтяного рынка опасаются, что Иран может отреагировать перекрытием движения судов через Ормузский пролив. А по данным медиа, парламент Ирана якобы уже проголосовал за это решение, однако поставить точку в этом вопросе должен Высший совет национальной безопасности.

Справка: Ормузский пролив — узкий, стратегически важный пролив, соединяющий Персидский залив на юго-западе с Оманским заливом на юго-востоке и далее с открытым океаном. Северное побережье принадлежит Ирану, а южное — Объединённым Арабским Эмиратам и полуанклаву Оман. В общем, через Ормузский пролив ежедневно транспортировалось около 21 миллиона баррелей нефти или 17,5% от суточного потребления нефти.

Как объяснял эксперт в сфере энергетики Максим Билявский, если пролив будет заблокирован, на глобальный рынок сможет поставляться только часть нефти из этого региона за счет трубопроводной системы Саудовской Аравии, ОАЭ и Ирака. Впрочем, пропускная способность этих нефтепроводов ограничена в 7 млн. баррелей в день. Поэтому чистый дефицит нефти, при текущем уровне добычи и полной блокировки Ормузского пролива, составит 14 млн. баррелей в день или 11,7% от потребности.

Ормузский пролив

Ормузский пролив (вид со спутника)

Насколько еще может подорожать нефть

Согласно прогнозу Билявского, перекрытие Ормузского пролива может привести к росту цен на нефть на 140%.

"Предположим, что котировки нефти к моменту закрытия Ормузского пролива составят $77 за баррель. Тогда новая цена после роста на 140% будет $184,8 за баррель. Это без учета влияния паники и спекуляций.

Если будут применены нефтяные резервы и все другие страны-производители нефти максимально увеличат отгрузку, котировки, несмотря на блокировку Ормузского пролива, могут быть менее $150 за баррель", — считает он.

Эксперт Сугандхи Сачдева из аналитической компании SS WealthStreet, считает, что при нынешнем геополитическом напряжении цены на Brent могут достичь $100, а возможно – и $120 за баррель.

из аналитической компании SS WealthStreet, Goldman Sachs в своем отчете заявил, что Brent может ненадолго достичь пика на уровне $110 за баррель, если потоки нефти из-за критических водных путей будут уменьшены вдвое в течение месяца.

в своем отчете заявил, что Brent может ненадолго достичь пика на уровне БКС считает, что если угроза перекрыть пролив будет реализована, цена барреля нефти может превысить $130. Если же конфликт останется в пределах ограниченного обмена ударами, аналитики ожидают роста котировок всего на $5 по сравнению с довоенным уровнем.

что если угроза перекрыть пролив будет реализована, цена барреля нефти Если же конфликт останется в пределах ограниченного обмена ударами, аналитики ожидают роста котировок всего на $5 по сравнению с довоенным уровнем. Эксперт нефтяного рынка Леонид Косянчук в комментарии "Телеграфу" ранее высказывал мнение, что перекрытие пролива нарушит поставку мировой нефти и последствиями будет то, что потребление превысит предложения.

"Следовательно цена на нефть пойдет вверх. Если конфликт будет краткосрочным, то нефть поднимется в цене где-то 5-10 долларов. Если же это перейдет в долгосрочный конфликт плюс блокаду Ормузского пролива, повышение цены будет до 30 долларов".

Если же война затянется и присоединятся другие нефтяные страны, стоимость может достичь 200 долларов, считает эксперт.

Эксперт Иван Ус в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что пока никакого космического роста цен на нефть не наблюдается, ведь в апреле 2025 года цена уже достигала ~75 долларов. Однако дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от различных сценариев. Ус отметил, что если Иран перекроет Ормузский пролив, то, согласно его источнику среди аналитиков Bloomberg, цена на нефть может подскочить до 120 долларов за баррель.

"От себя добавлю, что если к этому добавятся еще и удары по другим нефтяным странам региона, например по Ираку и Саудовской Аравии, то цена уже может быть на уровне 200 долларов. Это то, что может играть в пользу роста цен. Однако давайте говорить, что существуют еще и аргументы, которые могут влиять на цены в обратном порядке. Первое это то, что 1 июля этого года будет очередное повышение нормы добычи нефти в странах ОПЕК+. Несколько недель назад министры стран ОПЕК плюс договорились, что будет плюс 411 тысяч баррелей в день добычи нефти. То есть для них это очень-очень хорошая будет новость и для мирового рынка это будет аргумент по падению мировых цен.

Относительно Ормузского пролива, действительно Иран за это проголосовал, но знаете, одно дело проголосовать, другое это реально сделать", — считает он.

Вывод: эксперты сходятся во мнении, что перекрытие пролива может иметь серьезные последствия для цен на нефть. В среднем, согласно прогнозам, рост цен ожидается до уровня от 130 до 200 долларов за баррель (в 2-3 раза). В то же время, если такого не произойдет, то космических цен, несмотря на конфликт, не случится. Рост, вероятно, не будет превышать в краткосрочной перспективе 5-10 долларов, а в долгосрочной ~30 долларов.

Что будет с ценами на топливо в Украине

Иван Ус объяснил, что Украина сейчас в основном импортирует готовое топливо. А это означает, что рост мировых цен будет влиять и на цены в Украине.

Когда?

Обострение конфликта между Ираном и Израилем продолжается всего около 10 дней, а это означает, что украинцы потребляют еще те запасы, которые были закуплены по старым ценам.

"Нынешнее запасы могут закончиться приблизительно через полтора — два месяца", — рассказал Ус.

Какие могут быть цифры на заправках?

Пессимистический сценарий

"Если сейчас мы имеем цену на нефть приблизительно на уровне 75 долларов, то если будет, например 120 долларов, то это будет рост чуть менее 50 процентов. А поэтому цены на бензин в Украине вполне могут вырасти даже в два раза, учитывая наценки от перекупщиков. Если сейчас мы имеем среднюю стоимость примерно в 57 гривен за литр (А-95), то в случае эскалации конфликта цена на заправках Украины может взлететь примерно 110-120 гривен. Но это гипотетически", — объяснил Ус.

Аналитик Геннадий Рябцев в комментарии "Телеграфу" высказал свой прогноз. Он отметил, что влияние мировых цен на нефть уже можно наблюдать на украинских заправках.

Тут стоит отметить, что действительно, по данным сайта "Минфин", в среднем стоимость бензина в Украине с 13 июня выросла примерно на 2 гривны.

Средний сценарий

При этом Рябцев не верит в то, что Иран осуществит свои угрозы перекрыть Ормузский пролив. В таком случае, повышение цен на топливо в Украине, по его прогнозу, может быть кратковременным — примерно еще на 1-2 гривны. Таким образом, если учесть, что сейчас средняя цена на литр А-95 в Украине составляет 57-58 грн., то в ближайшее время цены могут подскочить до ~ 59-60 гривен.

Оптимистический сценарий

Аналитик консалтинговой компании "НафтоРинок" Александр Сиренко в комментарии "Телеграфу" отметил, что ситуация на Ближнем Востоке уже нашла отражение на оптовых ценах в Европе на нефтепродукты. При этом в Украине нынешний рост цен, по его мнению, схож с ситуацией в 2022 году, когда подорожанию предшествовал ажиотаж на фоне возможного дефицита.

"Сейчас последние несколько дней нефть в районе 75-76 долларов за баррель — относительно стабильные показатели, но оптовая цена на дизель выросла. То же было и весной 2022 года. Ажиотаж повлек за собой рост цен оптовых. Конечно, под оптовым подразумевается тот ресурс, который продается либо промышленным конечным потребителям либо для перепродажи в розницу на АЗС", — считает он.

По данным Сиренко, в настоящий момент дефицита топлива в Украине нет.

"Поэтому, грубо говоря, там кричать все пропало и бензин будет по 70, ну очень рано. Он может быть по 70, но нефть должна быть при таких условиях больше 100…Сегодня я, честно говоря, не увидел столь глобального движения на заправках. И это дает надежду по поводу прогнозов. У нас получается, мейджоры показали тот потолок, в который мы уперлись. Это 60 гривен за литр, 61 плюс-минус, пересекли границу…Я, учитывая поведение нефти и котировок на дизель и бензин в Европе за последние 4 дня, думаю, что мы уже двигаться не должны. Немного подтянется там копеек на 50 и остановится (А-95 — 58,30) И дизельное топливо будет по 55 в Украине", — сказал Сиренко.

Итог

Мировые цены на нефть напрямую отражаются на ценах на украинских заправках. Подорожание можно видеть уже сейчас. В обозримом будущем конфликт на Ближнем Востоке может еще немного поднять среднюю цену на бензин в Украине до 58-60 гривен за литр (А-95), а дизель, по прогнозам экспертов, остановится примерно на уровне ~55 гривен за литр. Если же война между Израилем и Ираном пойдет по пути серьезной эскалации, то к концу лета на заправках литр бензина теоретически можно будет купить аж за 120 гривен (при условии подорожания мировой нефти до 120 долларов за баррель, например, в случае перекрытия Ормузского пролива).

Напомним, ранее мы писали о том, приведут ли новые обстрелы России к массированным отключениям света в Украине.