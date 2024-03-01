Експерт ГО "Бюро аналізу політики" спеціально для "Телеграфу" пояснив, яке рішення має ухвалити Конституційний суд

Україна вступила у весну-2024, коли, за даними нашого Головного управління розвідки, росіяни проводять стратегічну операцію щодо делегітимізації української влади. Чи то "Смуту", чи то "Майдан-3", чи щось таке.

Суть у тому, що почнуть "качати" тему нібито нелегітимності президента Володимира Зеленського, п’ятирічний термін правління якого спливає у 20-х числах травня. Представники ГУР навіть поділилися деякими деталями цієї спецоперації росіян.

З одного боку, цю тему явно вигідно роздмухувати Офісу президента. Демонструвати, що є внутрішній ворог, який хоче розхитати ситуацію. З натяком, що це не так російська агентура, як українська опозиція. Причому як партійна (наприклад, "Європейська солідарність"), і як громадська. За логікою ОП, чи не всі, хто зараз за щось критикує владу, працюють на Москву.

Але немає сумнівів, що будь-які внутрішні хвилювання в Україні, будь-які наші внутрішні протистояння дуже цікаві для країни-агресора. І однозначно Росія, її спецслужби, розробляють плани (у нашому ГУР кажуть, що це буде дуже дорога операція) того, як роздмухати такі протистояння. Зокрема, щодо нібито нелегітимної влади. Особливо після того, як у РФ пройдуть перевибори Путіна, які дають йому право правити далі.

А у нас росіяни, схоже, не проти провернути щось на кшталт епізоду з гайдаївської стрічки "Іван Васильович змінює професію". Коли "військо збунтувалося, кажуть — цар несправжній". Було б дивно, якби росіяни не спробували робити відповідні розробки. Але...

Поки що складно зрозуміти, як саме можна таке провернути. В Україні існує консенсус щодо того, що на час війни ми вважаємо владу легітимною. І Верховну Раду, повноваження якої у мирний час закінчилися б 28 жовтня минулого року. І президента, який вступив на посаду 20 травня 2019-го, а цього року мав або боротися за другий термін, або ні, без бою поступившись посадою комусь іншому.

Але зараз в Україні жоден політик і лідер громадської думки не ставить під сумнів легітимність парламенту. Те саме буде щодо президента.

Тим часом, як уже стало відомо, Зеленський готує звернення до Конституційного суду з проханням пояснити момент щодо саме президентської легітимності після 20 травня. І я думаю, КСУ ухвалить те рішення, яке допоможе мати ще і юридичне прикриття. А саме – що чинний президент легітимний доти, доки прийме присягу наступний глава держави.

"Накидати" щось росіяни та їхні поплічники можуть хіба що через ЗМІ та соцмережі. Але наші медіа точно не відіграватимуть російську повістку. Не робитимуть цього і лідери суспільної думки, хоч би як ставилися до Зеленського. Залишаються лише анонімні телеграм-канали тощо. Що автоматично знижує цінність такого роду ІПСО.

Тож скільки б Росія ресурсів не вкинула в цю операцію, вона навряд чи виявиться успішною. Ані українське суспільство, ані наші закордонні союзники не поведуться на це. Дивно, що у Кремлі цього не розуміють. Втім, вони нас у принципі не розуміють.