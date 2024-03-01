Эксперт ОО "Бюро анализа политики" специально для "Телеграфа" объяснил, какое решение должен принять Конституционный суд

Украина вступила в весну-2024, когда, согласно данным нашего Главного управления разведки, россияне проводят стратегическую операцию по делегитимизации украинской власти. То ли "Смуту", то ли "Майдан-3", то ли что-то в этом роде.

Суть в том, что начнут "качать" тему якобы нелегитимности президента Владимира Зеленского, пятилетний срок правления которого истекает в 20-х числах мая. Представители ГУР даже поделились некоторыми деталями этой спецоперации россиян.

С одной стороны, эту тему явно выгодно раздувать Офису президента. Демонстрировать, что есть некий внутренний враг, который хочет расшатать ситуацию. С намеком, что это не столько российская агентура, сколько украинская оппозиция. Причем как партийная (к примеру, "Европейская солидарность"), так и некая общественная. По логике ОП, чуть ли не все, кто сейчас за что-либо критикует власть, работают на Москву.

Но нет сомнений, что любые внутренние волнения в Украине, любые наши внутренние противостояния очень интересны стране-агрессору. И однозначно Россия, ее спецслужбы, разрабатывают планы (в нашем ГУР говорят, что это будет некая очень дорогостоящая операция) того, как раздуть такие противостояния. В том числе по поводу якобы нелегитимной власти. Особенно после того, как в РФ пройдут перевыборы Путина, дающие ему право править дальше.

А у нас россияне, похоже, не против провернуть что-то типа эпизода из гайдаевской ленты "Иван Васильевич меняет профессию". Когда "войско взбунтовалось, говорят – царь ненастоящий". Было бы странно, если бы россияне не попытались делать соответствующие разработки. Но…

Пока сложно понять, как именно подобное можно провернуть. В Украине существует консенсус касательно того, что на время войны мы считаем власть легитимной. И Верховную Раду, полномочия которой в мирное время истекли бы 28 октября прошлого года. И президента, который вступил в должность 20 мая 2019-го, а в этом году должен был или бороться за второй срок, или нет, без боя уступая пост кому-то другому.

Но в данный момент в Украине ни один политик и лидер общественного мнения не ставит под сомнение легитимность парламента. То же самое будет касательно президента.

Между тем, как уже стало известно, у Зеленского готовят обращение в Конституционный суд с просьбой пояснить момент касательно именно президентской легитимности после 20 мая. И я думаю, КСУ примет то решение, которое поможет иметь еще и юридическое прикрытие. А именно – что действующий президент легитимен до того времени, пока не примет присягу следующий глава государства.

"Набрасывать" что-то россияне и их приспешники могут разве что через СМИ и соцсети. Но наши медиа точно не станут отыгрывать российскую повестку. Не будут этого делать и ЛОМы, как бы ни относились к Зеленскому. Остаются лишь анонимные телеграм-каналы иже с ними. Что автоматически снижает ценность такого рода ИПСО.

Так что, сколько бы Россия ресурсов ни вбросила в эту операцию, она вряд ли окажется успешной. Ни украинское общество, ни наши зарубежные союзники не поведутся на это. Странно, что в Кремле этого не понимают. Впрочем, они нас в принципе не понимают.