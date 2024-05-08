Розмови про відправлення французьких військ в Україну не дають спокою РФ: Захарова пригрозила Макрону

Агресивність РФ не знає меж

У Росії знову вибухнули погрози щодо перспективи появи в Україні французьких військових. Офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "у разі їх появи в зоні конфлікту стануть цілями для російських збройних сил".

Про це Захарова заявила на своєму брифінгу, її цитують РосЗМІ. За словами Захарової, "сам Макрон пояснює цю риторику бажанням створити для Росії якусь "стратегічну невизначеність". Однак для Росії, додала вона, "ситуація виглядає більш ніж визначеною".

"Ми вже теж давно визначилися. Якщо французи з’являться у зоні конфлікту, вони неминуче стануть цілями для російських збройних сил", — сказала представник МЗС Росії, додавши, що Париж має "докази можливих наслідків участі у конфлікті".

Нагадаємо, нещодавні заяви міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона та президента Франції Еммануеля Макрона щодо можливої присутності західних військ в Україні та допустимості ударів зброєю Англії по території РФ напружили Кремль. Прессекретар російського президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що вони "небезпечні" і "нагнітають напруженість".

Тим часом Макрон заявив, що радий реакції Кремля на свою заяву про можливе відправлення західних військ в Україну. За його словами, це показує, що така стратегія працює.

Як повідомляв Телеграф, з’явилася інформація, що країни НАТО незабаром можуть затвердити декларацію з відмовою від введення військ в Україну. Також планується, що контактна група у форматі Рамштайн перейде під контроль штаб-квартири альянсу в Брюсселі.