Екснардеп Борислав Береза про побиття ветерана війни в Києві

У Києві побили ветерана бойових дій, ексвійськовослужбовця 32-ї ОМБр Олександра, коли той гуляв із собакою. За словами сестри потерпілого, подія сталась ввечері 21 червня, коли Олександр вигулював собаку та повертався додому.

"До нього підійшли троє молодих людей, один з них почав "пред'являти за зачіску". Через декілька миттєвостей, Олександр отримав удар, був дезорієнтований та не міг чинити опір. Бив один, двоє інших стояли та страхували на випадок, якщо цей не впорається", – написала дівчина.

У поліції повідомили, що усіх учасників інциденту встановлено, з ними тривають слідчі дії. Стаття передбачає штраф, громадські або виправні роботи, або нагляд до 2 років, або обмеження волі на той самий строк.

Тут повинен бути строк. Щоб інші зрозуміли, що їх чекає. Або це будуть лікувати за допомогою травматів та нагородняка. Нагадаю, що лихі 90-ті закінчилися, коли більшість бандюків відстрілили. Схоже, час повертатися до старої практики.

А ще час скасовувати комендантську годину, яка стала заробітком для влади по продажах дозволів. Куми Єрмака та гопники скоювали злочин і поза комендантської години!

Джерело: пост Берези у Facebook.