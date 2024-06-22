Экс-нардеп Борислав Береза об избиении ветерана войны в Киеве

В Киеве избили ветерана боевых действий, экс-военнослужащего 32-й ОМБр Александра, когда тот гулял с собакой. По словам сестры потерпевшего, событие произошло вечером 21 июня, когда Александр выгуливал собаку и возвращался домой.

"К нему подошли трое молодых людей, один из них начал "предъявлять за прическу". Через несколько мгновений Александр получил удар, был дезориентирован и не мог сопротивляться. Бил один, двое других стояли и страховали на случай, если этот не справится", – написала девушка.

В полиции сообщили, что все участники инцидента установлены, с ними продолжаются следственные действия. Статья предусматривает штраф, общественные или исправительные работы или надзор до 2 лет или ограничение свободы на тот же срок.

Здесь должен быть срок. Чтобы другие поняли, что их ждет. Или это будут лечить с помощью травм и наградняка. Напомню, что лихие 90-е закончились, когда большинство бандюков отстрелили. Похоже, пора возвращаться к старой практике.

А еще пора отменять комендантский час, который стал заработком для властей по продажам разрешений. Кумы Ермака и гопники совершали преступление и вне комендантского часа!

Источник: пост Березы в Facebook