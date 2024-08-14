Після Курська в публічній риториці Росії відбулося важливе зрушення

Колишній радник міністра оборони Олексій Копитько звернув увагу на висловлювання російських генералів

Один із важливих зрушень у публічній риториці РФ після Курська: "а що такого, що строковики воюють? Воюють собі і нічого!".

Цю думку почали проштовхувати одразу з федеральних каналів. Локомотивом нового дискурсу стала алкоколода з лампасами – генерал-депутат Гурулєв.

Спочатку він намагався засунути, що строковики тримають оборону і нікого не втратили. Але після відео з десятками полонених російських строковиків навіть найвідмороженіші воєнкори покрутили на його адресу пальцем біля скроні.

Потім з усією генеральською прямотою Гурулєв влупив у Соловйова "а ось в Афганістані при СРСР контрактників не було, воювали строковиками!" І весь пропагандистський бомонд дружно закивав. Мовляв, це військовослужбовці, вони складали присягу. Хай воюють!

Принадність строковиків у тому, що вони коштують набагато дешевше за найманців.

Тобто, зараз усіх наявних строковиків спробують заштовхати на фронт. І весь осінній призов піде на фронт. Це частково вирішить проблему росармії із поповненням. Проте, за оцінками Блумберга, великі втрати штовхають Кремль на проведення мобілізації ще до кінця 2024 року.

Росіянам, які не хочуть відправляти своїх дітей на смерть, треба щось думати зараз. Відеозвернення до Путіна нічого не вирішать, опозиція не допоможе.

Біжіть. Або готуйтеся відбиватися. Тому що ця війна не йде в жодне порівняння ні з Афганістаном, ні з Чечнею. Комітети солдатських матерів повинні включитись до, а не після. Буде пізно.

Джерело: пост Копитько у Facebook