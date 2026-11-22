Розмір кожної порції залежить від того, скільки квасолі потрібно на одну страву

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Варену квасолю можна заздалегідь заморозити, щоб мати під рукою готовий продукт для борщу, салатів та інших страв. Однак важливо правильно охолодити боби й розділити їх на порції, адже для різних страв спосіб зберігання відрізняється.

Як заморозити квасолю, щоб вона залишалася зручною для подальшого використання, розповідає "Телеграф". Зокрема, для борщу боби радять зберігати з відваром, а для салатів — без рідини.

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Як правильно заморозити варену квасолю

Після варіння квасолю потрібно швидко охолодити. Для цього відлийте частину відвару в окрему неглибоку ємність, а самі боби відкиньте на друшляк і розкладіть тонким шаром. Щоб пришвидшити процес, поставте ємності з квасолею та відваром у більші миски з холодною водою та льодом.

Далі розділіть продукт на порції залежно від того, для яких страв плануєте його використовувати. Це допоможе не розморожувати всю заготівлю щоразу, коли знадобиться невелика кількість квасолі.

Для швидшого охолодження квасолю та відвар ставлять у миски з холодною водою й льодом Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як заморозити квасолю для борщу

Якщо плануєте додавати боби до борщу, покладіть у контейнер стільки квасолі, скільки потрібно на одну каструлю. Потім залийте її охолодженим відваром так, щоб рідина повністю покривала боби.

Не заповнюйте контейнер до самого верху: залиште трохи вільного місця під кришкою, адже під час замерзання відвар розширюється. Таку заготівлю можна додавати безпосередньо в гарячий борщ, не витрачаючи час на попереднє розморожування.

Для борщу квасолю заморожують із відваром, залишаючи місце в контейнері Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Як зберігати квасолю для салатів

Для салатів варену квасолю краще заморожувати без відвару. Спочатку дайте бобам добре стекти в друшляку, а якщо на них залишилося багато вологи, промокніть паперовим рушником.

Після цього розкладіть квасолю по пакетах для заморожування та розрівняйте її тонким шаром. У такому вигляді пакети займатимуть менше місця в морозильній камері, а потрібну кількість продукту буде зручніше відокремити.

Перед приготуванням салату перекладіть необхідну порцію з морозилки до холодильника. Коли квасоля розморозиться, злийте зайву рідину й використовуйте боби для страви.

Для салатів квасолю заморожують без відвару, попередньо обсушивши Джерело: Згенеровано ШІ ("Телеграф")

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