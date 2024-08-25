Політтехнолог, журналіст та військовослужбовець Тарас Березовець розповів, як треба реагувати на арешт творця Telegram

Арешт Павла Дурова у Франції це поза сумнівом позитивна новина.

Позитив у тому, що відповідальність за сприяння трафіку наркотиків, дитячій порнографії та допомога країні-агресору таки догнала "молодого, прогресивного і талановитого техно менеджера". Зараз з ним працюють французькі і не лише французькі слідчі і відповісти на їхні запитання таки доведеться.

Чому тоді я використовую Telegram? Тому що цей майданчик ми повинні використовувати на повну, як і інше дітище Дурова VKontakte, Одноклассники для проведення інформаційно-психологічних операцій проти противника на його майданчиках. Ми це успішно робили з 2014 року і продовжуємо робити прямо зараз.

Просто можливості Telegram обʼєктивно більш сприятливі для цього, ніж інші російські мережі. Треба банально бити ворога на його території, як зараз роблять сили оборони у Курській області.

Для всього іншого є більш надійні з точки зору безпеки месенджери.

Джерело: пост Березовця у Facebook.