Мир в Україні можливий лише в одному випадку: Умєров заявив про готовність до переговорів щодо завершення війни

Напередодні зустрічі "Рамштайн" Умєров зробив важливу заяву

Міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що Україна готова до переговорів. Однак, за його словами, справедливий мир буде можливим лише в тому випадку, коли Україна буде сильна на полі бою.

Відповідне повідомлення було опубліковано на його сторінці у Facebook у середу, 12 лютого. До речі, ця заява була зроблена напередодні зустрічі у форматі "Рамштайн" у Брюсселі.

На порядку денному цього засідання:

Стабільне та своєчасне постачання військової допомоги у 2025 році.

Прискорення постачання критично важливого озброєння – ППО, авіації, боєприпасів.

Інвестиції в оборонну промисловість в Україні та спільні проєкти з європейськими партнерами.

Умєров проведе серію двосторонніх зустрічей з міністрами оборони союзників. Головна мета – посилення військової співпраці та реальні механізми підтримки України.

"Україна готова до переговорів щодо завершення війни. Але справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли Україна буде сильна на полі бою. Працюємо для зміцнення нашої оборони та безпеки всієї Європи", — наголосив Умєров.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Вадим Черниш назвав складнощі у переговорах України та Росії. За його словами, є деталі, на які необхідно обов’язково звертати увагу, щоб не потрапити на гачок.