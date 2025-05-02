Скасування санкцій не буде, можуть бути нові: в Держдепі підтвердили позицію Трампа щодо Росії

Президент США Дональд Трамп не планує скасовувати санкції, які було впроваджено проти Кремля. Також Білий дім залишається готовим впровадити більш жорсткі санкції проти Росії, якщо російський правитель Володимир Путін не захоче домовлятися про мир.

Про це заявила спікер Державного департаменту США Теммі Брюс під час брифінгу для преси 1 травня. Вона підкреслила, що Трамп висловлював готовність вдарити по Росії вторинними санкціями у випадку, якщо Кремль відмовиться від досягнення миру в Україні.

"Звісно, ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії, як держави, були дипломатичними — він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", – зазначила вона.

За словами Брюс, США також не відмовляються від посередництва у мирних переговорах між Росією та Україною. Але зараз Вашингтон буде діяти інакше.

"Суть змін полягає в тому, що ми, як і раніше, залишаємося залученими та будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін, і настав час, щоб саме вони презентували та розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити цей конфлікт. Це буде їхнє рішення", – резюмувала вона.

Зазначимо, що попри свої численні погрози вийти з переговорів, США поки що не збираються цього робити. Віцепрезидент США Джей Ді Венс взяв ще 100 днів, протягом яких адміністрація Трампа буде нібито зближувати Росію та Україну, адже зараз між їхніми мирними пропозиціями "дуже велика прірва".

Окрім цього, нещодавно у Сенаті США було представлено законопроєкт щодо масштабних мит проти російських енергоносіїв, які можуть бути запроваджені у випадку відмови Кремля від мирних переговорів, або у разі порушення росіянами потенційної мирної угоди з Україною. Співавтори законопроєкту – республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блументаль, під документом поставили підписи ще 50 сенаторів – по 25 від обох партій, Республіканської та Демократичної. Мита у розмірі 500% на всі товари загрожуватимуть тим державам, які купують російські нафту, газ, уран та вугілля – в першу чергу, це Китай (нафта та вугілля), Індія (нафта) та Європейський Союз (скраплений природний газ).