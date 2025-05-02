Останнє Трампове попередження: чи справді США виходять з переговорів між Україною та Росією

Що стоїть за новою заявою США щодо війни в Україні

Адміністрація президента США Дональда Трампа змінює свій підхід до посередництва у російсько-українській війні. Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що "росіяни і українці мають домовитися між собою" про завершення бойових дій.

Про це Венс повідомив в інтерв'ю Fox News. За його словами, Білий дім створив умови для перемовин, але остаточне рішення щодо миру мають приймати безпосередньо сторони конфлікту. Чи означає це, що нас хочуть залишити самих? Чи це просто хитрий план Трампа? "Телеграф" вирішив дізнатися в експертів.

Що сказав Венс і якою є позиція Білого дому

"Думаю, українці, так, звичайно, вони зляться через вторгнення, але чи варто продовжувати втрачати тисячі і тисячі солдатів заради кількох миль туди чи сюди? Я сподіваюся, що обидві сторони одумаються", — заявив Венс в інтерв'ю Fox News.

У США тепер не впевнені у швидкому завершенні війни: "Ми домоглися, щоб вони подали пропозиції щодо миру, підписали угоду щодо корисних копалин. Думаю, ми прийшли до того моменту, коли вони повинні сказати: "Ми припиняємо боротися. Ми припиняємо втрачати тисячі та тисячі молодих життів. Ми з цим покінчили". Але тільки Росія та Україна можуть ухвалити це рішення. Навіть президент Трамп не може зробити це за них", — наголосив Венс.

Водночас спікер Державного департаменту США Теммі Брюс заявила 1 травня, що адміністрація Трампа не планує скасовувати санкції проти Кремля. Щобільше, Білий дім готовий запровадити жорсткіші обмеження, якщо російський лідер Володимир Путін відмовиться від мирних перемовин.

"Звісно, ми не скасовуємо жодних чинних санкцій. Президент хоче, щоб усі наші дії, як держави, були дипломатичними — він чітко дотримується цього підходу. Водночас він розуміє, що є й інші регіони світу, інші глобальні питання, які потребують уваги", – підкреслила вона.

"Суть змін полягає в тому, що ми, як і раніше, залишаємося залученими та будемо допомагати, чим зможемо. Однак ми більше не будемо оперативно "літати по світу", щоб брати участь у переговорах. Тепер це відповідальність двох сторін, і настав час, щоб саме вони презентували та розробили конкретні ідеї щодо того, як завершити цей конфлікт. Це буде їхнє рішення", – резюмувала Брюс.

Думка експертів

Український політолог Олексій Якубін вважає, що така позиція американської адміністрації свідчить про бажання захистити себе від можливої критики.

"Мені здається, що така реакція Сполучених Штатів Америки є показником того, що в адміністрації Дональда Трампа зараз хочуть певним чином захистити себе від звинувачень, що їм не вдалося швидко закінчити російсько-українську війну", – пояснює Якубін.

За його словами, це реалізація нової стратегії: "Штати, Трамп отримав мінеральну угоду, а далі Трамп і його адміністрація зможуть говорити, що ми зробили підґрунтя для того, щоб Україна і Росія могли почати вести прямий діалог: от, будь ласка, хай тепер вони ведуть".

Політолог також додає, що це може бути сигналом про те, що адміністрація США не бачить швидкого прогресу в переговорах. "Для мене це означає те, що Штати, мабуть, розуміють, що наразі швидкий прогрес у переговорах навряд чи можливий, тому що якби вони бачили цю ситуацію інакше, я думаю, що Дональд Трамп, він би дуже активно долучався до цього процесу", – зазначає Якубін.

Експерт не виключає, що це може бути "останнє трампівське попередження": "Якщо Україна і Росія найближчим часом не будуть готові почати якісь консультації або доходити до якихось компромісів, то в такому разі Штати просто тепер будуть апелювати до того, що ми все зробили, ми все запропонували, Трамп все зробив, підготував ґрунт, а тепер не від нас це залежить".

Втім, експерт з міжнародних питань, адвокат Євгеній Огарков вважає, що заява віцепрезидента свідчить насамперед про дипломатичну обережність.

"Заява віцепрезидента США Венса свідчить про те, що у США тепер стали більш обережними, ніж раніше: "Адже часові рамки президента Трампа "по закінченню війни в Україні" вже декілька разів зсувалися", – зазначає експерт.

"Теза про те, що американські посадовці не будуть "бігати по всьому світу" за участю в перемовинах, свідчить про те, що адміністрація США стикнулася з непередбачуваністю та маніпуляціями з боку путінського режиму", – додає Огарков.

Проте є і позитив. "Не буду песимістом – адже вперше Трамп погодив продаж зброї на суму понад 60 млн доларів через механізм direct sales. І справді саме це слід вважати резонансною новиною".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп готовий продавати Україні зброю. Названі три цілі.