Як Україна використовує свої простори як стратегічну перевагу - Ігаль Левін
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Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, у чому одна з головних переваг України
Хороша інфографіка, підготовлена проектом Texty на основі даних міжнародної ініціативи ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удари російських ракет, авіації, артилерії та дронів по Україні за трохи більше року.
Наочно видно наявність в Україні глибокого тилу та повну безпорадність Росії впливати на нього своїм озброєнням.
Є цілі регіони, міста та місцевості, які взагалі не бачили війни та ударів.
По-перше, це доповнює, чому Росія веде тактику терору, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі: вона просто не в змозі відповідати своїм заявам.
У 2022 році Кремль обіцяв бомбардувати кордон із Польщею та знищувати всі поставки — але цього й близько не сталося.
По-друге, наочно видно одну із найсильніших сторін України — її масштаб.
Як найбільша держава Європи, вона має простір, що дозволяє організовувати інфраструктуру та підземні заводи, наприклад, у Карпатах.
І таке вже робиться.
На тих мізерних офіційних фото, які час від часу публікує Київ, видно, що фабрики, склади та цехи з виробництва ракет і дронів, зважаючи на все, розташовуються під землею.
Україна велика держава, і це стратегічна перевага.
Його гріх не використати.
Наприклад, у нас, у крихітному Ізраїлі, такого "бонуса" просто немає: географія не залишає глибини, і це змушує нас завжди вести війну біля ворога.
Так чи інакше, війну завжди потрібно переносити на територію ворога і воювати саме там незалежно від розмірів вашої країни.
Просто у нас, в Ізраїлі, іншого вибору просто немає (на кшталт тієї ж тактики "Мотті", наприклад).
Джерело: пост Ігаля Левіна у Facebook.
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