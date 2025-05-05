Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін пояснив, у чому одна з головних переваг України

Хороша інфографіка, підготовлена проектом Texty на основі даних міжнародної ініціативи ACLED (Armed Conflict Location & Event Data) — удари російських ракет, авіації, артилерії та дронів по Україні за трохи більше року.

Наочно видно наявність в Україні глибокого тилу та повну безпорадність Росії впливати на нього своїм озброєнням.

Є цілі регіони, міста та місцевості, які взагалі не бачили війни та ударів.

По-перше, це доповнює, чому Росія веде тактику терору, завдаючи ударів по цивільній інфраструктурі: вона просто не в змозі відповідати своїм заявам.

У 2022 році Кремль обіцяв бомбардувати кордон із Польщею та знищувати всі поставки — але цього й близько не сталося.

По-друге, наочно видно одну із найсильніших сторін України — її масштаб.

Як найбільша держава Європи, вона має простір, що дозволяє організовувати інфраструктуру та підземні заводи, наприклад, у Карпатах.

І таке вже робиться.

На тих мізерних офіційних фото, які час від часу публікує Київ, видно, що фабрики, склади та цехи з виробництва ракет і дронів, зважаючи на все, розташовуються під землею.

Україна велика держава, і це стратегічна перевага.

Його гріх не використати.

Наприклад, у нас, у крихітному Ізраїлі, такого "бонуса" просто немає: географія не залишає глибини, і це змушує нас завжди вести війну біля ворога.

Так чи інакше, війну завжди потрібно переносити на територію ворога і воювати саме там незалежно від розмірів вашої країни.

Просто у нас, в Ізраїлі, іншого вибору просто немає (на кшталт тієї ж тактики "Мотті", наприклад).

Джерело: пост Ігаля Левіна у Facebook.