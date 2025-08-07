Колишній російський журналіст, телеведучий та публіцист Олександр Невзоров знайшов причину переляку глави Кремля

Паніка російського диктатора стала сенсацією №1.

Видовище і справді дивовижне. Підворітницькі понти змило без сліду. Плеш у поту.

Миттєво, без обкашлювання в Радбезі, без благословення Гуні та Патрушева — Путін просить зустрічі з Трампом і готовий до перемир’я, яке є плювок на могили мільйона його орків і, по суті, визнання явної та трагічної неперемоги.

Слід розуміти, що насправді, диктаторові по фігу і економіка і дощі з трун і навіть торгівля нафтою.

Якщо грошей не вистачатиме — він легко продасть у сексуальне рабство Афганістану, Пакистану, Африці все жіноче поголів’я, наприклад, Краснодара чи Тюмені.

Бабонек і дівок одягнуть "Катюшами", завантажать у Ан 124, що ще пахне тілами їхніх чоловіків, і під "прощання Слов’янки" направлять покупцям.

У Росії ніхто й не пікне.

Тут слід скористатися "бритвою Оккама" і отримати найпростішу відповідь на "загадку дня".

Єдине, що могло так налякати диктатора, то це загроза йому особисто, яку люб’язно і завуальовано передав Уіткофф тет-а-тет.

Путін знайомий з можливостями спецслужб США і збагнув, що його швидко дістануть із будь-якого бункера.

Залишки ж розуму підказують упирю, що осиновий кілочок — найпростіший і економічний спосіб зупинити війну.

Джерело: Telegram-канал Олександра Невзорова