Забути про НАТО та Крим: що Трамп раніше пропонував Путіну, аби здобути статус миротворця

Колись Трамп був готовий навіть повернути Росію до "Великої сімки"

Президент США Дональд Трамп та глава Росії Володимир Путін час від часу проводять телефонні розмови, основним предметом котрих було врегулювання війни в Україні. З самого початку другого президентського терміну Трампа США презентували Росії пропозиції, які мали б схилити їх на бік мирної угоди.

"Телеграф" вирішив зібрати всі пропозиції, які вже були озвучені та порівняти їх між собою.

Початок терміну Трампа: що пропонували Штати тоді

План Трампа виглядає як перелік кремлівських вимог, сформульований у Вашингтоні — так його охарактеризувала The New York Times у публікації від 19 лютого 2025 року.

За цим сценарієм Росія зберігала б всі захоплені території, Україна не отримувала гарантій безпеки та залишалася поза НАТО, а з Москви знімалися ключові санкції. У публікації також наголошувалося, що Трамп навіть запропонував повернути Росію до G7 — клубу, з якого її було виключено після анексії Криму у 2014 році.

В обмін, як іронізує видання, Путіну пропонували припинити вбивати українців — тоді як сам він зможе святкувати перемогу. Ніяких інших поступок від Росії Трамп не вимагав, і жодним чином не пояснював, чому Путіну варто вірити — зважаючи на те, що Кремль уже порушив Будапештський меморандум 1994 року і двічі зірвав угоди про припинення вогню в Мінську.

Квітень 2025 року: оновлений список вимог

У квітні 2025 року США презентували партнерам остаточний мирний план Дональда Трампа щодо припинення війни Росії проти України. Тоді заявлялось, що якщо Київ не погодиться на запропоновані умови, Вашингтон вийде з процесу переговорів.

За даними джерел, документ було офіційно представлено на зустрічі союзників у Лондоні як "остаточну пропозицію президента Сполучених Штатів".

За умовами плану, Вашингтон вимагав, щоб Україна визнала Крим частиною Росії де-юре, а також погодилася з фактичним контролем РФ над більшістю окупованих територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Серед інших ключових пунктів — заборона на вступ України до НАТО, скасування антиросійських санкцій і співпраця між США та РФ у сфері енергетики й промисловості.

У відповідь Києву пропонують:

обмежені "гарантії безпеки" від групи країн без участі США;

часткове виведення російських військ із Харківської області;

допуск до навігації річкою Дніпро на півдні;

компенсації й міжнародну допомогу на відновлення;

формальне визнання ЗАЕС українською, але з контролем США і розподілом енергії між Україною та Росією.

Після зустрічі з Володимиром Зеленським у Ватикані президент США Дональд Трамп заявив, що розчарований останніми діями Росії, яка продовжує атакувати українські міста, попри заяви Кремля про готовність до припинення вогню.

"Я вкрай розчарований у Росії. Я хочу, щоб Путін припинив вогонь, сів за стіл переговорів і підписав угоду. Я вірю, що у нас є рамки угоди, і я хочу, щоб він підписав її, покінчив з цим і просто повернувся до життя", – заявив Трамп.

Водночас він прокоментував і позицію Володимира Зеленського після короткої розмови з ним у Ватикані. За словами американського президента, Зеленський під час зустрічі просив зброю та підтримку, а також погодився обговорити питання Криму.

"Я бачу, що він став спокійнішим. Я думаю, що він розуміє картину. І я думаю, що він хоче укласти угоду", – сказав Трамп.

На запитання про довіру до Путіна Трамп відповів, що "дасть знати приблизно за два тижні". Він також наголосив, що відносини із Зеленським "ніколи не були поганими", а суперечку в Білому домі наприкінці лютого назвав "невеликою перешкодою".

Серпень 2025: нові вимоги

Польське видання "Onet" розкрило деталі переговорів між спецпосланцем Трампа Стівом Віткоффом і Володимиром Путіним у Москві. За даними видання, США фактично запропонували Росії:

припинення вогню без офіційного миру;

відкладене на 49 або 99 років питання статусу окупованих територій;

зняття основних санкцій, повернення до енергетичної співпраці (газ, нафта);

відсутність обіцянок щодо нерозширення НАТО;

жодних гарантій припинення військової допомоги Україні.

Польський журналіст Вітольд Юраш зазначає, що у разі провалу угоди Трамп пообіцяв запровадити "вторинні санкції" – митні обмеження для країн, які купують російські енергоносії. Саме ця погроза, за даними Onet, викликає паніку в Москві, хоча Кремль сподівається, що Трамп блефує.

Тим часом європейські лідери не приховують готовності до поступок. Прем’єр Польщі Дональд Туск 30 липня заявив про "високу ймовірність" припинення війни, а президент Чехії Петр Павел в інтерв’ю BBC визнав, що окупація частини України Росією є "ціною, яку можна прийняти заради збереження держави".