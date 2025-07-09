Чому Трамп розізлився на Путіна? Штучний інтелект назвав 5 причин

Раніше Трамп говорив про Путіна як про партнера, а тепер звинувачує його у жорстокості. ChatGPT пояснив чому

Все частіше президент США Дональд Трамп виражає невдоволення діями російського лідера Володимира Путіна та просуванням до миру в Україні. Раніше, він вважав, що Кремль прагне переговорів, наразі ж демонструє протилежні настрої. Зокрема, він наказав поновити постачання зброї Україні.

"Телеграф" попросив штучний інтелект ChatGPT проаналізувати різку зміну риторики Трампа на критичну. ШІ виділив п'ять основних причин для цього, і не всі вони прямо пов'язані з Україною.

Вочевидь першою причиною є жорсткіша агресія РФ проти України. Повітряні удари по Києву, велика кількість постраждалих цивільних та страх перед гуманітарною катастрофою вплинули на те, що Трамп Путіним не вдоволений.

Зміна риторики Трампа щодо Путіна - ШІ проаналізував причини

Другою причиною ChatGPT називає розчарування результатами переговорів. Американський лідер вже визнав, що Путін не бажає завершувати війну, ба більше шлях до миру в Україні виявився більш тернистим.

Штучний інтелект також вказав, що всередині керівництва США є певна нестабільність, а також недоліки стратегічного планування, зокрема в ситуації з постачання зброї в Україну, яке було припинене, а згодом відновлене. В США також лунає критика щодо можливого впливу Росії на ухвалення рішень в адміністрації Трампа, зокрема через Стіва Віткофа.

Четвертий пункт на який вказав ШІ — намагання провести переговори з Путіним без участі Європи та України, що спричинило обурення серед союзників. Це викликало побоювання, що США відходять від традиційної підтримки євроатлантичної єдності. Але коли стало ясно, що Путін не готовий до компромісу, Трамп різко змінив тон і перейшов до жорсткої, публічно агресивної риторики.

Інші причини зміни риторики

Останній пункт — власні бізнес та виборчі інтереси Трампа. Він намагається показати, що Америка для нього на першому місці і одночасно, щоб не втратити підтримку виборців і союзників, він свідомо дистанціюється від образу "друга Путіна" й посилює публічну критику Кремля.

Бізнес та власні інтереси

Раніше "Телеграф" розповідав, що перелік озброєнь, які планують передати Україні не розголошується. Припускають, що там будуть системи протиповітряної оборони.