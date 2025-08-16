Економічний експерт Данило Монін сумнівається, що в Анкориджі був "справжній" Путін:

Трамп та фунт.

Для мене очевидно, що за жестами на зустрічі аеропорту і ось ця промова з пресконференції мене ще більше переконало, що Реальний Путін давно мертвий... а мордором керує фунт...

Поміркуйте самі ... Альфа самець Путін і піднятий палець при зустрічі. Це виглядає так безглуздо та запопадливо…

Ну, а пресконференція це взагалі щось.

Ви собі можете уявити, що людина, яка є 27 років є президентом не може пов’язати 2 слова без папірця? Я особисто не можу.

А ось якщо це фунт то він саме так і буде поводитися, щоб не сказати щось зайве — читав з якихось папірців і ще перебирав який папірець в даний момент прочитати... А потім в не до ладу почав додавати... А я ще цей папірець не прочитав...

Це виглядало настільки убого… І для мене тепер уже ще більше не викликає сумнівів теорія, що Путін давно помер на Валдаї… А це щось озвучує заздалегідь фрази та не приймає самостійних рішень… Тобто фунт

Джерело: Facebook Данило Монін