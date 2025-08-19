Рус

Цирк масок та кривлянь. Путіна не хвилюють території, і Київ це чудово знає - Ігаль Левін

Ігаль Левін
Путін переслідує свої загарбницькі інтереси
Путін переслідує свої загарбницькі інтереси. Фото Колаж "Телеграф"

Офіцер Армії оборони Ізраїлю та військовий аналітик Ігаль Левін про справжні цілі РФ:

Росіяни очікувано почали із затягування часу — Ушаков уже заявив, що "обговорювалася ідея про те, що слід вивчити можливість підвищення рівня представників української та російської сторін".

Розумієте, так?

Тема підвищення рівнів у делегаціях — це така, начебто, можливість, яку треба ще вивчити, точніше не потрібно, а слід було б, і це, насправді, взагалі поки що ідея, і ця сама ідея, вона цей, поки що тільки обговорюється.

Так, безсумнівно, політика — це мистецтво відмивати дощенту найбруднішою водою (с), але у випадку з Кремлем це буквально полоскання туди й назад у суміші *айна, блювоти та крові.

Я зазначу лише таке: останнім часом у всьому цьому цирку масок і кривлянь стала якось до непристойності часто звучати тема територій — мовляв, не п’ять областей, а дві, мовляв, згоден, але не згоден, мовляв, Зеленський погодиться, але не згодиться тощо.

Нагадаю, Путіна не турбують території як такі.

Те, що Росія займає простори на півдні України, для Путіна — це просто технічний процес самої війни, та сама "движуха".

Путіну взагалі не цікаві якісь ДНР та ЛНР (були б цікаві, проклали б туди воду вже давно), його не турбують зруйновані села та випалена земля.

Його цікавить сама Україна, вся повністю.

У якому саме форматі — питання вже технічне: чи маріонетковий уряд, чи військова окупаційна адміністрація, чи чітко проросійський уряд, чи роздробленість на багато "Україн" по Суркову — не суть.

Суть — щоб вона не була незалежною та суверенною.

Щоб у Києві міг вільно та офіційно бути офіс ФСБ та російські служби відчували себе в Україні як удома, і жодних рішень державного та економічного порядку не робили без відома та без схвалення Москви.

Ось це головне, центральне, основа стратегії Путіна і Кремля, їхнє докладання зусиль, їхній план — короткостроковий і довгостроковий.

Саме тому Зеленський так наполягає на гарантіях безпеки, бо Київ чудово знає, що йдеться не про територію.

Мені здається, всім нам теж важливо не забувати й не втрачати з цього свій фокус.

Джерело: Telegram-канал Ігаль Левін

