Санду проти Кремля. У Молдові підрахували майже 100% бюлетенів: хто виграв

Битва за майбутнє Молдови була між правлячою партією "Дія та солідарність" та "Патріотичним блоком"

У Молдові, 28 вересня, пройшли парламентські вибори. Центральна виборча комісія підрахувала майже 100% бюлетенів.

Що потрібно знати:

Партія президента Майї Санду лідирує на парламентських виборах у Молдові

Проросійський "Патріотичний блок" посідає друге місце

Вибори визначать майбутній курс Молдови щодо вступу до ЄС

Про це повідомляється на сайті ЦВК Молдови. Там дали статистику щодо результатів виборів.

За результатами підрахунку майже 99% бюлетенів лідирує партія президента Майї Санду.

правляча партія "Дія і солідарність" PAS — 50,15%;

проросійський "Патріотичний блок" — набирає 24,19%.

Решта партій, такі як "Альтернатива", PPDA і "Наша партія", – набирають від 5% до 7% голосів. Всі інші партії – до 1%.

Вибори у Молдові — що відомо

28 вересня, у Молдові стартували парламентські вибори, на яких обирають 101 депутата, що керуватимуть країною протягом наступних чотирьох років.

У виборах беруть участь 14 партій, чотири блоки і чотири незалежні кандидати. Очікується, що основна боротьба розгорнеться між правлячою партією "Дія і солідарність" (PAS) і Патріотичним блоком, до якого входять соціалісти, комуністи, партія "Серце "Молдови" і партії "Майбутнє Молдови".

Парламентські вибори розглядаються як ключовий момент для майбутнього Молдови, яка є країною-кандидаткою на вступ до ЄС. Владна проєвропейська Партія дії та солідарності (PAS), яку очолює президентка Мая Санду, утримує парламентську більшість із 2021 року. Однак опитування показують, що PAS може втратити цю більшість, оскільки опозиційні партії намагаються залучити виборців, стурбованих зростанням цін, бідністю та сповільненням економіки. Необхідність формування коаліційного уряду може ускладнити зусилля PAS щодо вступу Молдови до ЄС до 2030 року, зазначають аналітики, пише Радіо Свобода.

Лідер прокремлівської "Партії соціалістів" та один з лідерів спонсорованого Кремлем "Патріотичного блоку", експрезидент Молдови Ігор Додон у неділю, 28 вересня, вже заявив пресі, що проросійська "опозиція" нібито "переможе" на парламентських виборах. Натомість пізно ввечері, стало відомо, що лідирувала партія "Дія і солідарність" (PAS).

